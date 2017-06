Wzmocniony Toughbook CF-54 w nowej odsłonie

Panasonic przedstawił nową wersję 14-calowego notebooka klasy semi-rugged CF-54. Model jest lekki, smukły, oferuje najnowszy procesor Intel oraz cały zestaw portów, które zwiększają jego funkcjonalność. Urządzenie ma zastąpić jeden z najpopularniejszych notebooków Panasonic, Toughbooka CF-53.

Nowy CF-54 dostępny będzie na rynku w trzech wersjach - Entry, Mid i Premium. Użytkownicy będą mogli dopasować urządzenie do swoich potrzeb za sprawą szerokich możliwości konfiguracji oraz zestawu portów. Obszar elastycznej konfiguracji pozwala na wybór spośród takich opcji, jak: napęd DVD, druga bateria, czytnik kart elektronicznych lub karta PC. Z kolei port konfiguracji umożliwia instalację: drugiego portu LAN, modułu d-GPS, czwartego portu USB 2.0 lub złącza USB typu „rugged”.

Również standardowe wyposażenie Toughbooka CF-54 obejmuje szeroki zestaw interfejsów, w tym VGA i HDMI do podłączenia projektora czy wyświetlacza, port True Serial zapewniający współpracę ze starszymi systemami, porty LAN, USB 3.0 i wejście kart SD. Urządzenie posiada także złącze dokowania zarówno do montażu w pojazdach, jak i do pracy stacjonarnej. Ponadto opcjonalnie dostępne są porty 4G LTE, anteny dual-pass, czytnika kart bezstykowych i czytnika linii papilarnych.

Trzy dostępne wersje modelu CF-54 różnić się będą między innymi ekranem. 14-calowy wyświetlacz LCD dostępny będzie w formacie HD (1366 x 768), Full HD (1920x1080) lub Full HD z pojemnościowym ekranem wielodotykowym. Wszystkie wersje wyposażone są w system operacyjny Windows 10 Pro. Z kolei za ich wysoką wydajność odpowiada najnowszy procesor Intel Core i5-7300U vPro.

Również pamięć urządzenia zależy od wybranej wersji. Model Entry (HD bez ekranu dotykowego) jest wyposażony w 4 GB pamięci RAM (opcjonalnie do 32 GB) i 500 GB pamięci dyskowej (opcjonalnie 128 GB lub 256 GB). Model Mid (Full HD bez ekranu dotykowego) oferuje 4 GB pamięci RAM (opcjonalnie do 32 GB) oraz dysk SSD 256 GB (opcjonalnie 128 GB). Z kolei wersja Premium (Full HD z ekranem dotykowym) zapewnia w standardzie pamięć RAM 8 GB (opcjonalnie do 32 GB) i dysk SSD 256 GB (opcjonalnie 128 GB, 512 GB lub 1 TB).

Mimo że Toughbook CF-54 należy do klasy semi-rugged, czyli urządzeń półprzemysłowych, jest on najlepiej zabezpieczonym modelem w swojej klasie. Jego obudowa notebooka została wykonana ze stopu magnezu, klawiatura oraz wyświetlacz są odporne na zalanie. Dodatkową ochronę gwarantuje unikatowa konstrukcja obudowy w stylu „plastra miodu”. Model z powodzeniem wytrzymuje upadek z wysokości do 76 cm, a także wstrząsy i wibracje podczas pracy w stacji dokującej w pojeździe.

Standardowa bateria zapewnia funkcjonowanie notebooka do 10 godzin. Jednocześnie Toughbook CF-54 oferuje funkcję wymiany baterii typu Hot-Swap, czyli bez konieczności wyłączania urządzenia, a także opcjonalnie drugą baterię, która w połączeniu z pierwszą umożliwia aż 17 godzin nieprzerwanej pracy.

W wyposażeniu modelu CF-54 znajduje się także kamera internetowa 2 MP pozwalająca na swobodną komunikacje wideo. Z kolei z myślą o ułatwieniu pracy w ciemności urządzenie oferuje podświetlaną klawiaturę.

Jak każdy Toughbook, CF-54 objęty jest 3-letnią gwarancją dotyczącą awarii sprzętowych oraz 5-letnią gwarancją na części zamienne przy zobowiązaniu do naprawy w czasie 96 godzin. Dostępne jest także rozszerzone wsparcie, w tym przedłużona gwarancja produktu (4/5 lat), gwarancja na przypadkowe uszkodzenie urządzenia, gwarancja obejmująca baterię (3/4/5 lat) oraz na dysk twardy HDD/SSD.

Toughbook CF-54mk3 dostępny będzie od czerwca 2017 r. u autoryzowanych dystrybutorów Panasonic w cenie:

- Model Entry (HD bez ekranu dotykowego) od 7800 zł netto;

- Model Mid (Full HD bez ekranu dotykowego) od 9900 zł netto;

- Model Premium (Full HD Model (z ekranem dotykowym) od 12 700,00 zł netto