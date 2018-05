Uniwersalne notebooki Lenovo IdeaPad 320-15

Seria Lenovo IdeaPad 320-15 trafiła do Polski. Producent twierdzi, że oferuje dobry stosunek jakości do ceny. Czy tak naprawdę jest?

Zdjęcie Lenovo IdeaPad 320-15 /materiały prasowe

W laptopie Lenovo IdeaPad 320-15 znajdziemy panel 15,6" o rozdzielczości Full HD, z matowym pokryciem oraz podświetleniem LED, 4 GB RAM oraz opcjonalnym dyskiem SSD. Do wyboru jest pięć różnych procesorów. Do podstawowych zastosowań, odpowiedni będzie Intel Pentium N4200 ze zintegrowaną grafiką. Pasuje on do pracy biurowej czy nawet codziennej, domowej rozrywki (bez większych kłopotów powinniśmy uruchomić na nim gry sprzed kilku lat). Oprócz niskiego zapotrzebowania na energię, charakteryzuje go też niski koszt.

Bardziej wymagający użytkownicy mogą zdecydować się na wersje z Intel Core i3 – 7100, i5 – 7200, i7 – 7500 czy też najnowszym, czterordzeniowym układem Intel Core i5 – 8250. Do tego da się wybrać 8 GB RAM wraz z dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce 940MX. Można również, zamiast standardowego, 1-terabajtowego dysku twardego, pokusić się o wersję z SSD o pojemności 128 GB.

Lenovo IdeaPad 320-15 dysponuje też sporą liczbą złącz: HDMI, audio jack 3,5 mm, USB 2.0, USB 3.0 i RJ-45. Jest tutaj też moduł WiFi 802.11 ac (2,4 oraz 5 GHz) oraz Bluetooth. Do tego należy wspomnieć o czytniku kart pamięci oraz kamerce do wideorozmów. Nie bez znaczenia pozostaje sama obudowa, której klasyczne wzornictwo jest na tyle uniwersalne, że powinno zadowolić każdego.

Za wystarczająco długi czas pracy, wynoszący około 6-7 godzin, odpowiada dwukomorowa bateria o pojemności 4000 mAh. Wielu osobom przypadnie do gustu także obecność odtwarzacza płyt CD/DVD, który aktualnie jest już rzadko spotykanym rozwiązaniem w nowych komputerach, a mimo wszystko bardzo często okazuje się potrzebny (np. w momencie, w którym fotograf przekazuje płytę ze zdjęciami, której koszt wciąż jest niższy niż nawet najtańszej pamięci flash). System operacyjny dostarczany z Lenovo IdeaPad 320-15 to Windows 10 w wersji Home.

Sugerowana cena detaliczna najprostszej konfiguracji modelu IdeaPad 320-15 wynosi 1697 zł brutto. Jest wyposażona we wspomniany wyżej procesor Intel Pentium N4200, zintegrowaną kartę graficzną Intel HD Graphics 505, 4 GB pamięci RAM oraz dysk twardy o pojemności 1 TB.

Topowa konfiguracja z Core i7, GeForce 940MX, 8 GB RAM i HDD 1 TB kosztuje 3099 zł brutto.