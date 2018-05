Ultrabook Kiano Elegance 13.3 360 z Virtual Pen

Na polski rynek trafił ultrabook Kiano Elegance 13.3 360 z obracanym ekranem. Co potrafi do urządzenie?

KIANO Elegance 13.3 360 to pierwszy ultrabook serii Elegance z obracanym ekranem zamknięty w aluminiowej obudowie. 4w1 - Laptop, Tablet, Namiot, Stojak, to cztery tryby pracy dostępne od ręki plus Virtual Pen, za pomocą którego można rysować, edytować czy zaznaczać to co ważne.

Sprzęt będzie wyposażony w Intel Celeron N3350, z pamięcią wewnętrzną RAM DDR3 4 GB. Dodatkowo w środku znajdziemy baterię pozwalająca na pracę do 8 godzin bez ładowania oraz slot M2 (dysk SSD do 128GB), umożliwiający rozbudowę przestrzeni dyskowej.

Ekran IPS w tym modelu ma przekątną 13.3" z rozdzielczością FHD 1920×1080.

Cena i dostępność:

KIANO Elegance 13.3 360 w wersji standard oraz KIANO Elegance 13.3 360 Minecraft Edition. Już od maja 2018 w sieciach sklepów: Media Markt, EuroRTVAGD, X-KOM, Media Expert oraz portalu Allegro. Spodziewana cena detaliczna wynosi 1299 zł.



