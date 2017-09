TP-Link TL-WR902AC - nanorouter

TP-Link TL-WR902AC to nanorouter bezprzewodowy w standardzie AC750. Co wyróżnia go na tle podobnych urządzeń? Jego wymiary.

Zdjęcie TP-Link TL-WR902AC /materiały prasowe

Dzięki kompaktowym wymiarom (74 x 67 x 22 mm), urządzenie sprawdzi się zarówno w domu, podczas dłuższych wyjazdów, jak i w trakcie codziennej pracy poza biurem z wykorzystaniem modemu 3G/4G. Zasilanie nie stanowi problemu - router wyposażony został w port micro USB, dzięki czemu energii dostarczyć mu można przy użyciu ładowarki telefonicznej, powerbanku lub łącząc go z komputerem. Wielofunkcyjny port USB pozwala również na podłączenie do routera zewnętrznego urządzenia magazynującego i udostępnianie znajdujących się na nim plików innym urządzeniom w sieci.

Reklama

Urządzenie TL-WR902AC oferuje różne formy łączności z siecią. Domyślnie działa w trybie routera, który umożliwia utworzenie prywatnej sieci bezprzewodowej po przyłączeniu kabla Ethernet lub z wykorzystaniem modemu 3G/4G. W trybie Hotspot urządzenie pozwala na stworzenie własnej sieci bezprzewodowej przez połączenie z zewnętrznym punktem dostępu. Jeśli zasięg sieci jest niewystarczający, można rozszerzyć go i wzmocnić siłę sygnału korzystając z trybu wzmacniacza sieci. Tryb klienta okaże się pomocny, gdy chcemy podłączyć do sieci bezprzewodowej urządzenie przewodowe, takie jak komputer czy konsola. Jeśli zależy nam na udostępnieniu sieci bezprzewodowej wszystkim urządzeniom znajdującym się w pobliżu, zrobimy do w prosty sposób w trybie punktu dostępowego (AP).

Router obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac, który zwiększa zasięg sieci bezprzewodowej i zapewnia trzykrotnie większą prędkość przesyłania danych w porównaniu ze standardem 802.11n. TL-WR902AC zapewnia łączną prędkość transferu danych na poziomie 750Mb/s.

Nano router jest już dostępny w sprzedaży. Produkt objęty został 24-miesięczną gwarancją.