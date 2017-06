ToughArmor MB991U3-1SB – pancerz dla dysku

W dzisiejszych czasach większość ważnych informacji przechowywana jest na dyskach komputerów. Zdarzają się sytuacje, gdy dysk z tak ważnymi informacjami narażony jest na uszkodzenia. Co zrobić właśnie takich przypadkach? Z rozwiązaniem przychodzi firma Icy Dock, która oferuje ToughArmor MB991U3-1SB, czyli zewnętrzną obudowę na dysk, dzięki której wszystkie dane będą bezpieczne.

Zdjęcie ToughArmor MB991U3-1SB /materiały prasowe

Zewnętrzna obudowa ToughArmor MB991U3-1SB stawia przede wszystkim na ochronę dysku i znajdujących się na nim danych. Kieszeń została w całości wykonana z wysokiej jakości metalu, który zapewnia wysokie bezpieczeństwo. Użyta na bokach guma ma za zadanie tłumić siłę oddziałującą na dysk podczas upadku. System odprowadzania ciepła, który zastosowano MB991U3-1SB utrzyma dysk w odpowiedniej dla niego temperaturze.

Szybki dostęp do dysku

ToughArmor MB991U3-1SB to przenośna obudowa na 2,5” dyski twarde oraz dyski SSD SATA. Dzięki zastosowanej wymiennej tacy EZ-slide mini, użytkownik może szybko i sprawnie wymieniać dyski. Taca przystosowana jest do większości dysków dostępnych na rynku - począwszy od bardzo cienkich 5 mm, kończąc na dyskach o wysokości 15 mm. Oferując takie parametry, obudowa ta idealnie nadaje się do tworzenia kopii zapasowych danych, replikacji danych czy archiwizacji wszelkiej treści.

Wygodny interfejs

Interfejs USB 3.0 pozwala użytkownikowi na bardzo szybkie przenoszenie danych na dysk. Kompatybilność z interfejsem USB 2.0, zapewnia współpracę ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami operacyjnymi.

Zewnętrzna obudowa ToughArmor MB991U3-1SB dostępna jest u autoryzowanych sprzedawców. Cena kieszeni wynosi około 310 złotych brutto. Pełną specyfikację na temat urządzenia można znaleźć na stronie producenta.