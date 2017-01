Nowy Dell XPS 13 to już nie laptop, a urządzenie 2w1

Dell zaprezentował najnowsze wcielenie notebooka XPS 13. Tym razem to już nie klasyczny komputer mobilny, a ultrabook konwertowalny - urządzenie 2w1.

Zdjęcie Dell XPS 13 2017 /materiały prasowe

Tegoroczna iteracja XPS 13 zawiera zawias ekranu pozwalający na odchylenie go aż o 360 stopni, co jest przydatne w wielu konfiguracjach. Ma to zapewnić urządzeniu jeszcze większą funkcjonalność.



Nowy Dell XPS 13 ma wyświetlacz Full HD/QHD lub QHD+ o przekątnej 13,3 cali, który dzięki bardzo cienkim ramkom ekranu zamknięto w obudowie typowej dla 11-calowych komputerów mobilnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna ultrabooka nie została ujawniona, ale wewnątrz znajdziemy najprawdopodobniej jeden z energooszczędnych procesorów Intel Core i7 z rodziny Kaby Lake-Y. Dzięki pasywnemu chłodzeniu, tegoroczny XPS 13 będzie jednostką całkowicie bezgłośną.



Producent obiecuje, że na XPS 13 będzie można pracować nawet przez 15 godzin. Komputer będzie zawierać dwa porty USB typu C (jeden z obsługą Thunderbolt 3), czytnik kart microSD oraz preinstalowanego Windowsa 10 z funkcją logowania Windows Hello. W zestawie znajdziemy przejściówkę z USB typu C na klasyczne USB.



Sprzedaż Della XPS 13 w tegorocznej odsłonie rozpocznie się 5 stycznia w cenie startowej 999 dolarów (wersja podstawowa).