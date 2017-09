Jesienna aktualizacja Windows 10 Creators Update

Udostępnianie jesiennej aktualizacji Windows 10 Creators Update rozpocznie się już 17 października 2017 roku.

Jesienna odsłona Windows 10 Creators Update to kolejny krok w kierunku rozwoju systemu Windows

W zapowiedzianej na jesień aktualizacji Windows 10 Creators Update firma Microsoft proponuje użytkownikom nowe sposoby na rozwijanie kreatywności. Kolejna aktualizacja Windows 10 zapewnia ewolucję doświadczeń związanych z wizualizacją i obrazowaniem, dzięki czemu użytkownicy mogą opowiedzieć dowolną historię za pomocą zdjęć, filmów i efektów 3D. Aktualizacja wprowadza także szereg ulepszeń dla graczy oraz zmian w obszarze bezpieczeństwa i dostępności. Wprowadzi nowe doświadczenia wynikające z zastosowania Rzeczywistości Mieszanej Windows (Windows Mixed Reality). Przedstawione innowacje zostaną wprowadzone dzięki urządzeniom dostarczonym przez partnerów sprzętowych Microsoft.



Funkcja Windows Ink



Funkcja Windows Ink zyska nowe możliwości, dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu w naszej pracy dokumentów PDF, co pozwala na ich łatwiejsze i szybsze komentowanie oraz współdzielenie z innymi. Inteligentny atrament (Smart Ink) wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu zautomatyzowania procesu kreślenia sprawiając, że tworzone kształty będą bardziej czytelne lub przekształcą np. kwadrat w tabelę, bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy. Dzięki funkcji Windows Find my Pen użytkownicy będą w stanie szybko znaleźć pióro i zacząć pracę.



Zdjęcia i wideo



Wraz z wprowadzeniem Fall Creators Update, aplikacje Windows do obróbki zdjęć pozwolą uzyskać nowe doświadczenia umożliwiające opowiadanie historii przy wykorzystaniu zdjęć, wideo, wizualizacji 3D oraz Windows Ink.



Pliki OneDrive na żądanie



Klienci mogą zapisywać efekty swojej twórczości w ramach usługi OneDrive na żądanie. Będą oni mieli dostęp do plików w chmurze, podobnie jak do jakiegokolwiek innego pliku zapisanego na dysku twardym swojego PC, bez wykorzystania lokalnych zasobów pamięci.



Gry



Fall Creators update wprowadza nowe możliwości w Trybie Gier. System wykorzystuje pełną moc przetwarzania urządzenia, tak jakby była to konsola Xbox, poprzez uruchomienie ikony na pasku gier. Microsoft zaproponował dodatkowo zestaw gier Xbox Play Anywhere, który obejmuje takie tytuły jak: Cuphead, Forza Motorsport 7, Super Lucky’s Tale i Middle-earth: Shadow of War. Dodatkowo, Microsoft zapowiedział, że konsola Xbox One X zostanie udostępniona 7 listopada bieżącego roku.



Bezpieczeństwo



Jesienna aktualizacja Creators Update wprowadzi również ulepszenia poziomów zabezpieczeń w systemie Windows 10. Windows Defender stanie jeszcze bardziej inteligentnym rozwiązaniem dzięki wykorzystaniu możliwości obliczeniowych chmury. Pozwoli to na skuteczniejszą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem typu ransomware czy rozmaitymi exploitami. Warto nadmienić, że wprowadzony w maju system Windows 10 S, został zaprojektowany właśnie z myślą o zapewnieniu jak najbezpieczniejszego i najprostszego w obsłudze i środowiska dla użytkowników, dzięki czemu efektywnie wykorzystuje on baterię komputera i pozwala uzyskać wysoką wydajność.



Ułatwienia dostępu



W jesiennej aktualizacji Creators Update, firma Microsoft zwiększy dostępność systemu Windows, ułatwiając dostęp osobom cierpiącym na chorobę Lou Gehriga (stwardnienie zanikowo boczne). To postępującą, degeneracyjna choroba neuronu ruchowego, wpływająca na zdolność mózgu do kontrolowania mięśni ciała. Nowa funkcja o nazwie Kontrola wzroku, wprowadza technologię śledzenia wzroku użytkownika, umożliwiającą wpisywanie tekstu czy obsługę myszy za pomocą oczu. To technologia, która może zmienić życie wielu osób zmagających się z tą chorobą i jednocześnie prawdziwy postęp w zakresie uprzystępniania systemów operacyjnych użytkownikom.



Mieszana Rzeczywistość Windows (Windows Mixed Reality)



Kolejna nowość wprowadzana przez jesienną aktualizację Windows Creators Update to Rzeczywistość Mieszana Windows (Windows Mixed Reality). Firma Microsoft łącząc fizyczne i cyfrowe światy uważa, że mieszana rzeczywistość okaże się następnym krokiem w ewolucji i humanizacji komputerów. Dzięki Rzeczywistości Mieszanej Windows (Windows Mixed Reality) użytkownicy będą w pełni zanurzeni w komputerowym doświadczeniu. Rozmiar wyświetlacza w urządzeniu nie będzie już dla nich żadnym ograniczeniem. Konfiguracja Windows Mixed Reality jest prosta i łatwa, nie wymaga montowania kamer w pomieszczeniu. Wystarczy założyć urządzenie w formie headsetu na głowę, podłączyć je do komputera – i można zaczynać. Wspomniane urządzenia produkowane są przez partnerów Microsoft z całego świata: Acer, ASUS, Dell, HP i Lenovo.



Firma Microsoft zadbała o to, aby użytkownicy, którzy nie planują zakupu podobnych headsetów, także skorzystali z możliwości, jakie niesie ze sobą Rzeczywistość Mieszana Windows (Windows Mixed Reality). Microsoft dostarczy bowiem możliwość sprawdzenia takich doświadczeń na komputerach PC m.in. za pomocą programu Mixed Reality Viewer. Użytkownicy będą mogli oglądać obiekty w 3D – zarówno te udostępnione w ramach społeczności Remix3D.com, jak i własne, z programu Paint 3D – a także mieszać z ich rzeczywistym otoczeniem za pomocą kamery komputerowej. Będą mogli również udostępniać je innym użytkownikom, aby lepiej opowiedzieć swoje historie i przeżycia.