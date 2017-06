Intel prezentuje nową rodzinę procesorów – Intel Core X

Intel wprowadza nową rodzinę procesorów - Intel Core X. Najnowsze układy stanowią początek serii procesorów Intel Core i9, czyli marki stworzonej z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.

Zaprezentowana podczas targów Computex 2017 nowa rodzina procesorów Intel Core X to najwydajniejsza, a zarazem najbardziej rozbudowana seria procesorów Intela. Intel Core X, dzięki modelom zawierającym od 4 do 18 rdzeni, oferuje niespotykaną dotąd skalowalność w rozwiązaniach konsumenckich. Zróżnicowana oferta pozwoli na zaspokojenie potrzeb zarówno mniej, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników.

Seria Intel Core X to także początek nowej marki procesorów - Intel Core i9, czyli układów posiadających nawet 18 rdzeni i 38 wątków. Modele z serii Intel Core i9 gwarantują najwyższą jakość rozgrywki w grach komputerowych oraz zapewniają profesjonalną obsługę rozwiązań wirtualnej rzeczywistości. Nowe układy pozwalają także na komfortową pracę w programach do obróbki materiałów graficznych oraz montażu wideo.

Wspomniane procesory Intela w kombinacji z nowym chipset X299, zapewniają elastyną rozbudowę sytemu, obsługę do 14 portów USB, 8 portów Sata 3.0 oraz do trzech nośników M.2 z Intel RST. Platforma X299 to także większa skalowalność dzięki nowej podstawce LGA 2066, zgodnej ze wszystkimi procesorami z rodziny Intel Core X.

Technologia Intel Turbo Boost Max 3.0 dla procesorów z serii Extreme pozwala na optymalizację wydajności kilku rdzeni jednocześnie – rozwiązanie wykrywa najszybsze rdzenie procesora i przypisuje im najbardziej krytyczne obciążenia robocze. Co ważne, technologia ta nie zastępuje aktualnego rozwiązania Intel Turbo Boost 2.0 tylko rozszerza zakres jego możliwości, zapewniając ogromny przyrost mocy i większą elastyczność pracy procesora. Układy z serii Intel Core X oferują także nowe możliwości dla entuzjastów overclockingu, jak również zwieksza możliwości obliczeniowe dzięki obsłudze instrukcji AVX-512.

Wysoka wydajność w aplikacjach jedno- i wielowątkowych:

• Do 10 procent wyższa wydajność w aplikacjach wielowątkowych względem poprzedniej generacji

• Do 15 procent wyższa wydajność w aplikacjach jednowątkowych względem poprzedniej generacji

• 36 wątków i obsługa czterech slotów pamięci RAM

• Do 44 lini PCIe 3.0. podłączonych bezpośrednio do procesora, szybkie dyski SSD, obsługa kilku kart graficznych i technologia Thunderbolt 3

Najważniejsze cechy:

• Pierwszy 18-rdzeniowy i 36-wątkowy procesor na rynku konsumenckim - Intel Core i9 Extreme Edition

• Najbardziej rozbudowana seria procesorów – od 4 do 18 rdzeni

• Nowy chipset X299 o zwiększonych możliwościach I/O

• Nowe gniazdo LGA 2066 dla procesorów z rodziny Intel Core X

• Wsparcie pamięci Intel Optane

• Ulepszona technologia Intel Turbo Boost Max 3.0 dla rozwiązań jedno- i wielowątkowych

• Do 44 lini PCIe 3.0. podłączonych bezpośrednio do procesora

• Obsługa do czterech kanałów pamięci RAM DDR4-2666 MHz

• Odblokowany mnożnik

• Zrównoważenie hierarchii pamięci podręcznej

• Technologia Intel Hyper-Threading