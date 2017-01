Intel KabyLake trafił do laptopów MSI

MSI wprowadza procesor Intel 7. generacji KabyLake w produktach przeznaczonych do gier

Zdjęcie Nowy laptop ze stajni "Smoka" /materiały prasowe

Ci, którzy mają to szczęście i posiadają zestaw VR, taki jak HTC VIVE, doświadczą jeszcze lepszych wrażeń VR dzięki najnowszemu procesorowi 7. generacji Core i7. MSI jest jedynym producentem certyfikowanym do współpracy z HTC, a to oznacza, że wszystkie swoje notebooki dla graczy wyposażone w najnowsze karty graficzne NVIDIA Pascal są przygotowane do obsługi VR. MSI wyposaży w procesor 7. generacji Core i7 wszystkie swoje linie produktów przeznaczonych dla graczy, pozwalając użytkownikom wirtualnej rzeczywistości uruchamiać aplikacje VR jeszcze szybciej i płynniej.

Nie jest tajemnicą, że firma MSI skupia się na czymś więcej niż tylko na grach. Głównym elementem jej zainteresowania jest również VR. Teraz, dzięki pierwszemu na świecie systemowi Nahimic VR z dźwiękiem 7.1, przewidzianemu wyłącznie do notebooków MSI dla graczy (wybrane modele), użytkownicy VR mogą cieszyć się nową jakością w doświadczaniu wirtualnej rzeczywistości.

Na targach CES MSI przedstawił system Nahimic 2+, który będzie dostępny we wszystkich nowych notebookach dla graczy. System będzie obsługiwać więcej funkcji i będzie lepiej współpracować z grami VR. Udoskonalono interfejs profilu i wraz z systemem Nahimic VR z technologią Nahimic 2+ rozwiązanie zostanie zoptymalizowane do modeli HTC VIVE już na początku 2017 roku.

Oprócz nowego procesora, MSI wprowadzi do swojego arsenału kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX1050 Ti GTX1050, aby gracze różnego kalibru mogli cieszyć się jeszcze bardziej spersonalizowanym notebookiem. Karta GTX 1050 Ti ma o 15% większą wydajność w porównaniu z kartą GTX965M. Marka MSI planuje zastąpić na rynku produkt GTX960M produktem GTX 1050 dla wymagających graczy i zaawansowanych użytkowników.

MSI ulepszyło również wrażenia dźwiękowe dzięki przetwornikowi ESS SABRE HiFi audio DAC, obsługującemu dźwięk wysokiej rozdzielczości. Sprawia to, że karty serii MSI GT83VR o częstotliwości próbkowania 32 bity / 384 kHz oraz serii GT73VR, GS73VR, GS63VR i GS43VR o częstotliwości próbkowania 24 bity / 192 kHz zapewniają najwyższą jakość dźwięku przez wzmacniacz SABRE HiFi DAC na wyjściu dla dowolnych zaawansowanych zestawów słuchawkowyc