IdeaCentre AIO 520 - komputer do wszystkiego

Lenovo wprowadza na rynek komputer komputer all-in-one - AIO 520. Urządzenie, które pod postacią monitora, kryje komponenty komputera stacjonarnego.

Zdjęcie IdeaCentre AIO 520 /materiały prasowe

AIO 520 będzie dostępny jest w trzech wariantach z 21.5, 23.8 i 27 - calowym dotykowym wyświetlaczem. Duży ekran LCD z podświetleniem LED o wysokiej rozdzielczości Full HD (1920x1080 pikseli) lub QHD (2560x1440 pikseli) zapewnia czysty obraz wyróżniający się naturalnymi i żywymi kolorami. Niemal bezramkowy ekran sprawia, że jego powierzchnia użytkowa jest większa w stosunku do tradycyjnych wyświetlaczy. Opcjonalnie dostępna jest wersja z 10-punktowym ekranem multitouch.

Reklama

Urządzenie zostało wyposażone w procesor do Intel Core i7 oraz opcjonalną pamięć Intel Optane do 8 GB DDR4. Innowacyjny moduł zapamiętuje najczęściej używane pliki i foldery, po czym zapisuje pozyskane informacje w układach pamięci. Takie rozwiązanie oferuje 19 razy szybszą wydajność sieciową, 6 razy szybsze przesyłanie wiadomości oraz 4 razy szybsze wyszukiwanie plików w porównaniu do klasycznych wersji pamięci.

Komputer wyposażono także w niezbędne złącza, umieszczone w tylnym panelu urządzenia. Są to 2 x USB 2.0, USB 3.0, HDMI oraz gniazdo audio. Takie wyposażenie zapewnia pełnię możliwości podłączenia akcesoriów i dodatkowych urządzeń do komputera. 27-calowy model AIO 520 posiada port USB 3.0 typu C, umożliwiający przesyłanie danych z prędkością 10 Gb/s. Jednocześnie jest źródłem zasilania o mocy 100 W i dzięki temu pozwala na ładowanie innych urządzeń.

W komputerach Lenovo zastosowano kartę graficzną do NVIDIA GeForce 940MX lub AMD Radeon 530. Pozwalają osiągnąć do cztery razy lepszą graficzną wydajność w porównaniu do zintegrowanych rozwiązań GPU.

AIO 520 współpracuje z najnowszym OS - Windows 10. Dzięki wysuwanej kamerze umieszczonej na górze wyświetlacza z obsługą podczerwieni, AIO 520 użytkownik może zalogować się do systemu przy pomocy funkcji Windows Hello w czasie krótszym niż dwie sekundy - poprzez zeskanowanie swojej twarzy. To rozwiązanie daje gwarancje najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Ceny i dostępność

Komputer IdeaCentre AIO 520 jest dostępny w cenie od 2099 zł w wybranych sklepach stacjonarnych i internetowych.