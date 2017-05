Huawei prezentuje nową serię MateBooków

Huawei przedstawił trzy nowe MateBooki - Huawei MateBook X, Huawei MateBook E oraz Huawei MateBook D. Wśród zaprezentowanych urządzeń znajduje się laptop 2 w 1 i pierwsze komputery osobiste marki Huawei. Najnowsza seria MateBooków pojawi się na rynku latem 2017 roku.

Zdjęcie Komputery Huawei MateBook X /materiały prasowe

Huawei MateBook X to urządzenie, które jest jednocześnie wydajne i bardzo stylowe. Stosunek wielkości ekranu do obudowy MateBooka wynosi 88 proc., zaś ramka ma zaledwie 4,4 mm szerokości. Dzięki technologii chłodzącej Huawei Space Cooling, po raz pierwszy w historii zastosowano w komputerze osobistym materiał o zmiennej fazie skupienia, zamknięty w mikrokapsułkach – takie tworzywo jest powszechnie wykorzystywane w lotnictwie. Sercem 13-calowego notebooka jest procesor Intel Core i7 lub i5 siódmej generacji.

Ponadto w notebooku zainstalowano ekran 2K chroniony przez Cornig Gorilla Glass oraz technologię dbającą o komfort widzenia. Laptop może się również pochwalić pojemną baterią 41.4Wh. Huawei MateBook X to także pierwszy komputer osobisty, w którym znalazł się system audio Dolby Atmos. Co więcej, urządzenie zostało wyposażone w głośniki zaprojektowane we współpracy z firmą Dolby.

MateBook X przenosi opracowaną przez koncern Huawei technologię odczytu linii papilarnych ze smartfonów na komputery, integrując czytnik linii papilarnych z przyciskiem zasilania. Urządzenie współpracuje z Windows Hello, nową funkcjonalnością systemu Windows 10, dzięki której możliwe jest logowanie się za pomocą odczytu linii papilarnych. Co więcej, wbudowany MateBook Manager ułatwia nawiązanie łączności między smartfonami Huawei a MateBookiem. Notebook jest dostępny w wielu kolorach, w tym prestige gold, space gray, rose gold.



Zdjęcie Huawei MateBook E / materiały prasowe

Huawei MateBook E to stworzone przez Huawei urządzenie nowej generacji typu 2w1. Uwzględnia ono nowoczesne, a przy tym przełomowe rozwiązania projektowe. Wśród nich znalazła się mocowana klawiatura, którą można odchylić pod kątem 160 stopni. Jest dostępna w kolorze niebieskim i brązowym. Aby łatwiej zmienić funkcję tabletu na laptopa, w stacji dokującej zredukowano liczbę szpilek Pogo z siedmiu do trzech. Huawei MateBook E może się pochwalić procesorem Intel Core i5 siódmej generacji. Duży ekran dotykowy 2K, ma cienkie ramki i zajmuje aż 84 proc. obudowy.

Dzięki technologii Dolby Audio Premium. Huawei MateBook E wyposażono w w baterię 33.7Wh. Urządzenie ma również niezależny chip, pozwalający na uwierzytelnianie odczytu linii papilarnych. Takie rozwiązanie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz prywatności. Do Huawei MateBook E dołączono też szereg różnych akcesoriów, w tym całkowicie nową wielofunkcyjną stację dokującą MateDock 2 oraz superczuły rysik MatePen.

Zdjęcie Huawei MateBook D / materiały prasowe

Huawei MateBook D to 15.6-calowy notebook. Ma 16.9mm grubości oraz wąską ramkę o szerokości 6.2 mm. Dzięki dużemu kątowi widzenia, mierzącemu 178 stopni oraz stosunkowi wielkości ekranu do obudowy (83 proc.), urządzenie sprawdzi się podczas korzystania z multimediów. Obudowa notebooka została wykonana ze stopu aluminium i jest dostępna w trzech kolorach: Space Gray, Champagne Gold oraz Aurora Blue. W urządzeniu zastosowano pełnowymiarową klawiaturę wyspową. Ponadto, laptop zawiera także system audio Dolby Atmos oraz głośniki, które zostały zaprojektowane wspólnie z firmą Dolby.

Poza procesorem Intel Core i7 oraz i5 siódmej generacji, wybrane modele Huawei MateBook D zostały wyposażone w kartę graficzną NVIDIA GeForce 930MX z 2GB pamięci GDDR5. Bateria o pojemności 43.3Wh jest w stanie poradzić sobie również z całym bogactwem wrażeń rozrywkowych. Huawei MateBook D jest dostarczany z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows 10.