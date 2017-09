Firma Huawei prezentuje nowy router Huawei B529s-23a. Dzięki wbudowanej baterii może służyć również jako mobilne centrum internetu nawet dla 32 urządzeń jednocześnie.

Zdjęcie Router Huawei B529s-23a /materiały prasowe

Router Huawei B529s-23a umożliwia odbiór danych z prędkością do 300Mbit/s oraz wysyłanie z szybkością do 50Mbit/s. Jednocześnie z dostępu do internetu mogą korzystać aż 32 urządzenia. Co więcej, router wyposażony został w port RJ45, umożliwiający podłączenie za pomocą tradycyjnego kabla LAN.

Ogromną zaletą routera jest jego wygląd, który sprawia, że urządzenie pasuje do nowoczesnego wnętrza. Oodświetlenie LED informuje użytkownika o statusie połączenia. Wszystkimi funkcjami urządzenia można sterować za pomocą aplikacji Huawei HiLink, dostępnej w sklepie Google Play.

Router obsługuje standardy łączności LTE B1/3/7/8/32/38. Dodatkowo został wyposażony w baterię o pojemności 3000mAH, co sprawia, że z powodzeniem może służyć jako router mobilny. Aby zapewnić możliwie najszybszy transfer danych, do urządzenia wystarczy podłączyć zewnętrzną antenę LTE.

Huawei B529s-23a dostępny jest w ofercie abonamentowej T-Mobile.