HP rozszerza ofertę komputerów Premium. Nowe urządzenia z serii Elite i ENVY

Firma HP Inc. przedstawiła nową ofertę notebooków, desktopów i monitorów Premium, które uzupełnią serie Elite oraz ENVY. Najnowsze urządzenia z linii HP Elite 1000 i HP ENVY to przede wszystkim atrakcyjne wzornictwo, wysoka wydajność oraz kompaktowe wymiary, umożliwiające użytkowanie w dowolnym miejscu.

Zdjęcie HP EliteBook 1050 G1 /materiały prasowe

Seria HP Elite 1000

W jej skład wchodzą następujące urządzenia:

HP EliteBook x360 1030 G3 - biznesowy komputer konwertowalny, który w podstawowej konfiguracji waży 1,25 kg i ma grubość 15,8 mm. Urządzenie działa nawet 18 godzin na zasilaniu bateryjnym i jest wyposażone w technologię łączności 4G Cat9 LTE8. Jako pierwszy komputer biznesowy oferuje aktywny rysik z powiadomieniem o pozostawieniu go z dala od urządzenia, a także opcjonalny, pierwszy tego rodzaju ekran, który zapewnia dobrą widoczność nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach.

HP Elite x2 1013 G1 - oferuje 13-calowy wyświetlacz w 12-calowej obudowie, co oznacza, że jest to najmniejszy na świecie komputer biznesowy z odłączanym ekranem. To urządzenie przeznaczone dla użytkowników mobilnych, będące kombinacją komputera i tabletu ze zintegrowaną funkcją ochron prywatności. Oferuje ponadto procesory Intel Quad Core vPro i łączność 4G Cat9 LTE.

HP EliteBook 1050 G1 - pierwszy laptop biznesowy z grafiką NVIDIA GeForce GTX 105014, opcjonalnym procesorom sześciordzeniowym i dyskiem SSD o pojemności nawet 4 TB. Oprócz opcjonalnej funkcji HP Privacy Camera, która chroni użytkownika przed inwigilacją, urządzenie oferuje baterię starczającą nawet na 16 godzin pracy.

HP EliteOne 1000 AiO G2 - biznesowy komputer AiO z 34-calowym ekranem i zewnętrzną kartą graficzną. Zbudowany specjalnie z myślą o wykorzystaniu w salach konferencyjnych stanowi rozwiązanie do wideokonferencji z wysuwaną kamerą internetową FHD oraz wbudowaną klawiaturą.

HP EliteDisplay S14: 14-calowy, przenośny monitor z USB Type-C, umożliwiający pracę na dwóch ekranach. Monitor został zaprojektowany z myślą o użytkownikach mobilnych i jest zasilany przez jeden kabel USB Type-C, co pozwala na podłączenie każdego z zapowiedzianych urządzeń.

Zdjęcie HP ENVY 13 / materiały prasowe

Seria HP ENVY

Nowe komputery z serii HP ENVY to:

Laptop HP ENVY 13 - to wydajność w połączeniu z całkowicie metalową obudową w kolorze jasnego złota lub naturalnego srebra. Urządzenie wyposażono w procesory Intel Quad Core 8. generacji, opcjonalną grafikę NVIDIA GeForce MX150 oraz akumulator pozwalający na nawet 14 godzin pracy na jednym ładowaniu . W nowym ENVY 13 położono również nacisk na bezpieczeństwo, implementując czytnik linii papilarnych i opcjonalną technologię HP Sure View.

HP ENVY x360 13 - najnowsze urządzenie w ofercie HP ENVY i zarazem pierwszy 13-calowy komputer konwertowalny z procesorem AMD Ryzen i grafiką Radeon Vega . Opcjonalnie doposażony przez technologię zabezpieczającą dane użytkownika HP Sure View. Akumulator w ENVY x360 13 powinien wystarczyć nawet na 11 godzin pracy.

HP ENVY x360 15 - urządzenie dla tych, którzy podczas pracy chcą wykorzystywać sterowanie dotykiem oraz rysikiem. Ci, którzy szukają wydajnej wielozadaniowości do pracy i rozrywki, mogą nabyć je z procesorami Intel lub AMD, różnymi opcjami przestrzeni dyskowej (w tym Intel Optane) i pamięci RAM oraz ekranem 4K z opcją HP Sure View. Urządzenie działa nawet 12 godzin i 45 minut na zasilaniu bateryjnym i podobnie jak wszystkie inne laptopy oraz komputery konwertowalne ENVY oferuje funkcję HP Fast Charge, która pozwala naładować baterię do 50 proc. w ciągu 45 minut.

Laptop HP ENVY 17 - wyposażony w procesory Intel Quad-Core 8. generacji1, kartę graficzną NVIDIA GeForce MX 150 i opcjonalny ekran 4K UHD o przekątnej 17 cali, ENVY 17 radzi sobie z aplikacjami do pracy biurowej czy tworzenia treści multimedialnych, a przy tym świetnie wygląda.

HP ENVY Curved AiO 34 - to komputer typu AiO z ultra-panoramicznym, zakrzywionym ekranem a teraz również pierwszy na świecie komputer AiO z inteligentną asystą głosową Amazon Alexa, umożliwiający bezdotykową pracę. Drewnopodobne wykończenie w kolorze ciemnego jesionu ze złotymi akcentami w podstawie i tylnych partiach, pasują do każdego domowego wnętrza. Urządzenie radzi też sobie z wymagającymi zadaniami, dzięki opcjonalnej karcie graficznej NVIDIA GeForce GTX 1050. Kolejną tegoroczną nowością jest funkcja HP Audio Stream, która pozwala odtwarzać piosenki ze smartfona na głośnikach HP ENVY AiO z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Urządzenie oferuje też 3-krotnie szybsze ładowanie bezprzewodowe oraz wysuwaną kamerę, która zwiększa stopień bezpieczeństwa.

Zdjęcie Desktop HP ENVY / materiały prasowe

Desktop HP ENVY - zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy cenią wszechstronny design w połączeniu z wysoką wydajnością do zadań biurowych i tworzenia treści. Wydajność zapewniają wielordzeniowe procesory Intel Core 8. generacji, opcjonalna karta graficzną NVIDIA GeForce GTX 1080 oraz opcjonalna pamięć Intel Optane, która zapewnia krótszy czas reakcji systemu bez zajmowania miejsca na dysku.

Ceny i dostępność

HP EliteBook x360 1030 G3 ma być dostępny w Polsce w lipcu w cenie od 6999 PLN

HP Elite x2 1013 G3 ma być dostępny w Polsce w lipcu w cenie od 6999 PLN

HP EliteBook 1050 G1 ma być dostępny w Polsce w lipcu w cenie od 7099 PLN

HP EliteOne 1000 AiO G2 ma być dostępny w Polsce w lipcu (cena póki co nie jest znana), w regionie EMEA od czerwca w cenie od €1099

HP EliteDisplay S14 ma być dostępny w Polsce w lipcu (cena póki co nie jest znana), w regionie EMEA od czerwca w cenie od €199

Laptop HP ENVY 13 ma być dostępny w Polsce w sierpniu w cenie od 3899 PLN

HP ENVY x360 13 ma być dostępny w Polsce w sierpniu w cenie od 3299 PLN

HP ENVY x360 15 ma być dostępny w Polsce w sierpniu w cenie od 3899 PLN

Laptop HP ENVY 17 ma być dostępny w Polsce w sierpniu w cenie od 4499 PLN

HP ENVY AiO 27 ma być dostępny w Polsce w sierpniu w cenie od 6499 PLN. 34-calowa wersja z zakrzywionym ekranem ma być dostępna później w tym roku w cenie od 8999 PLN

Desktop HP ENVY ma być dostępny w Polsce w sierpniu w cenie od 3899 PLN