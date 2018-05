Gigant IT zakazuje pracownikom korzystania z dysków USB

Z powodu luki bezpieczeństwa w systemie Windows, IBM zakazuje używania wszystkich wymiennych nośników danych w całej firmie - wynika z informacji, jakie opublikowała firma Bitdefender.

Zdjęcie IBM zakazuje pracownikom korzystania z dysków USB /materiały prasowe

Celem nowej polityki jest uniknięcie szkód finansowych i utraty reputacji wynikających z niewłaściwie umieszczonego lub niewłaściwie używanego dysku USB. Główny informatyk IBM, Shamla Naidoo, powiedział personelowi w wewnętrznej wiadomości e-mail, że firma "rozszerza praktykę zakazu przesyłania danych na wszystkie przenośne urządzenia pamięci przenośnej (np. USB, kartę SD, pamięć flash)."

Reklama

Chociaż niektóre działy już stosowały tę politykę, "w ciągu następnych kilku tygodni postaramy się wdrożyć tę politykę na całym świecie", powiedział Naidoo - informuje The Register.

„W świecie pełnym naruszeń bezpieczeństwa danych wprowadzenie tego typu polityki jest dobrze uzasadnione” - komentuje Mariusz Politowicz, inżynier techniczny w firmie Marken, która jest oficjalnym przedstawicielem marki Bitdefender w Polsce."Ewentualne szkody finansowe i reputacyjne, wynikające z niewłaściwie umieszczonych, zagubionych lub niewłaściwie używanych przenośnych urządzeń do przechowywania danych mogą być ogromne” – dodaje.

Warto pamiętać, że groźny robak internetowy Stuxnet został napisany w taki sposób, aby "przeskakując" z terminala na terminal poprzez napędy USB poruszające się między nimi, powiększać skalę ataku. Część sieci, do których kierowany był atak, miały szczelinę powietrzną, co oznacza, że nie miały bezpośredniego dostępu do świata zewnętrznego.