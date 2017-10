Dysk SSD dla Maków w formacie pendrive’a

​Firma Transcend zaprezentowała przenośny dysk SSD dedykowany komputerom Mac - StoreJet 600.

Zdjęcie StoreJet 600 /materiały prasowe

StoreJet 600 jest zamknięty w poręcznej aluminiowej obudowie w kolorze Space Gray. Dysk oferuje 240 GB przestrzeni na dane i charakteryzuje się transferami do 470 MB/s. Z Macami komunikuje się poprzez interfejs USB typu C / Thunderbolt 3, a w przypadku starszych jednostek - wykorzystując popularną wtyczkę USB typu A. Oba rodzaje kabli są dołączone w komplecie.



Urządzenie jest fabrycznie sformatowane w formacie HFS+, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć je do PC i sformatować w systemie exFAT bądź NTFS. Dysk jest kompatybilny z funkcją Time Machine.



Aplikacja Transcend Elite działa pod systemami macOS oraz Windows. Pozwala na tworzenie kopii zapasowych (w tym w chmurze) i zarządzenie nimi oraz szyfrowanie danych.



Sugerowana cena Transcend StoreJet 600 wynosi 472 zł. Produkt jest objęty trzyletnią gwarancją producenta.



Specyfikacja: