Asus ZenBook Flip 14 - mocny laptop 2w1

Asus właśnie wprowadził do sprzedaży konwertowalnego laptopa ZenBook Flip 14 (UX461) - jeden z najsmuklejszych laptopów typu 2w1 wyposażonych w osobną kartę graficzną.

Zdjęcie Asus ZenBook Flip 14 /materiały prasowe

ZenBook Flip 14 jest potężnym narzędziem do zadań kreatywnych, a przy tym jest zdumiewająco smukły, lekki i wszechstronny. Wyposażono go w 14-calowy ekran dotykowy ze smukłą ramką NanoEdge, który można obracać o 360°. Obsługuje także aktywny rysik Asus Pen.



Źródłem mocy laptopa ZenBook Flip 14 jest czterordzeniowy procesor Intel Core i7 ósmej generacji wraz z 16 GB RAM, kartą graficzną GeForce MX150 oraz dyskiem SSD PCIe x4 o pojemności 512 GB (wszystkie specyfikacje odnoszą się do maksymalnej konfiguracji).

Reklama

Zdjęcie Asus ZenBook Flip 14 /materiały prasowe



Asus ZenBook Flip 14 (UX461) jest dostępny w cenie od 3999 zł.