ASUS VivoBook S14 - z kartą MX150 i dużą bateria

ASUS zaprezentował 14-calowe laptopy VivoBook S14 (S406/S410). Laptop VivoBook S14 (S406) może pochwalić się obudową o profilu 14,8 mm i wagą 1,2 kg. Bardziej wydajny model VivoBook S14 (S410) został wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce MX150, dysk SSD 256 GB, a także dwuzakresowe połączenie Wi-Fi 802.11ac.

Zdjęcie ASUS VivoBook S410 /materiały prasowe

Oba modele VivoBook S14 są wyposażone w ekran NanoEdge z ultrawąską ramką, który zapewnia znacznie większą powierzchnię ekranową. Będą one także dostępne w maksymalnej konfiguracji z procesorem Intel Core i7 ósmej generacji wraz z pamięcią RAM do 16 GB. Kompaktowy VivoBook S14 (S406) ma smukłą obudowę o profilu 14,8 mm oraz łącznej wadze wynoszącej jedynie 1,2 kg, co czyni go jednym z najbardziej mobilnych laptopów 14-calowych. Wyróżnia się on odpornym na zarysowanie metalicznym wykończeniem („spun-metal”) w kolorze srebrnym (Star Grey).

Nowe modele VivoBook S14 dysponują ekranem NanoEdge z ultrawąską ramką, dzięki czemu udało się zmieścić ich 14-calowy ekrany Full HD w obudowie typowej dla urządzeń 13-calowych. W efekcie są one znacznie mniejsze niż standardowe laptopy 14-calowe. Konstrukcja z bardzo wąską ramką zapewnia stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie 78,5 proc.. Ponadto, VivoBooki S14 korzystają z technologii ASUS Splendid oraz ASUS Tru2Life Video.

Technologia optymalizacji obrazu ASUS Splendid oferuje cztery tryby wyświetlania, które można aktywować za pomocą jednego kliknięcia: tryb Normal do codziennej pracy; tryb Vivid optymalizujący kontrast dla wyświetlania multimediów; tryb EyeCare ograniczający emisję niebieskiego światła dla zmniejszenia nadwyrężenia oczu; oraz tryb Manual umożliwiający indywidualne dostosowanie wyświetlania barw. Dzięki technologii ASUS Tru2Life Video, która optymalizuje każdy piksel w każdej klatce wideo, wszystkie filmy będą wyglądały niesamowicie. Za pomocą inteligentnych algorytmów kontrast jest optymalizowany o 150 proc., dla wyostrzenia detali i uzyskania niesamowitej jakości obrazu.

Laptop VivoBook S14 (S406) w maksymalnej konfiguracji jest napędzany procesorem Intel Core i7 ósmej generacji wraz z do 16 GB RAM. Wspomniany procesor zapewnia nawet o 30 proc. większą moc obliczeniową niż ubiegłoroczne układy. VivoBook S14 (S406) jest także wyposażony w dysk SATA M.2 SSD o pojemności do 256 GB dla superszybkiego dostępu do danych.

Oba modele VivoBook S14 oferują złącze USB 3.1 Gen1 w obustronnym gnieździe Type-C (USB-C) do podłączania dowolną stroną wtyczki i umożliwiające superszybkie przesyłanie danych, nawet o 10 razy szybciej niż przez połączenia w standardzie USB 2.0. Dodatkowe gniazda USB 3.1 i USB 2.0, gniazdo micro HDMI oraz czytnik kart micro SD zapewniają bezproblemową kompatybilność z całą gamą urządzeń peryferyjnych, monitorów i projektorów. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego dotykowego czytnika linii papilarnych oraz obsłudze funkcji Windows Hello użytkownicy mogą logować się za jednym dotknięciem palca. Pełnowymiarowa, ergonomiczna klawiatura ze skokiem klawisza na poziomie 1,4 mm zapewni najwyższy komfort podczas pisania. Bateria litowo-polimerowa zastosowana w laptopie VivoBook S14 (S406) oferuje do 8 godzin czasu pracy i zapewnia nawet 3 razy dłuższą żywotność niż standardowe, cylindryczne baterie litowo-jonowe. Dzięki technologii ASUS Battery Health Charging istnieje możliwość ustawienia maksymalnego poziomu ładowania na 60 do 80 procent, co wydłuży żywotność baterii i zmniejszy ryzyko jej puchnięcia.

W odróżnieniu od swojego siostrzanego modelu, VivoBook S14 (S410) dysponuje większą mocą obliczeniową. Jest on wyposażony w osobną kartę graficzną NVIDIA GeForce MX150, która zapewnia 4 razy wyższą moc niż standardowe zintegrowane układy. VivoBook S14 (S410) może także zostać wyposażony w superszybki dysk SSD o pojemności do 256 GB SSD dla umożliwienia superszybkiego ładowania systemu czy aplikacji. Model S410 oferuje najnowsze dwuzakresowe połączenie 802.11ac Wi-Fi dla prędkości rzędu nawet 867 Mbps, czyli 6 razy wyższych niż w standardzie 802.11n. Energooszczędna technologia Bluetooth 4.2 pozwala użytkownikom również sparować urządzenia z laptopem, bez konieczności zużywania baterii.

VivoBook S14 (S410) jest już dostępny w sprzedaży. Model S406 pojawi się na sklepowych półkach w marcu.