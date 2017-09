Asus prezentuje najnowszą serię produktów dla graczy

Zespół Asus Republic of Gamers (ROG) zaprezentował na targach IFA 2017 najnowszy laptop gamingowy ROG Chimera i zakrzywiony monitor ROG Strix XG35VQ, a także najnowszą serię sprzętu dla graczy.

ROG Chimera to pierwszy na świecie laptop z ultra responsywnym, 17,3-calowym ekranem Full HD o szerokim kącie widzenia, wyposażonym w technologię G-SYNC dla zapewnienia częstotliwości odświeżania na poziomie 144Hz oraz czasu reakcji na poziomie 7 ms. Laptop ten jest napędzany przez fabrycznie podkręcony procesor Intel Core i7-7820HK, który od razu po uruchomieniu jest w stanie osiągać niesamowite prędkości rzędu nawet 4,3GHz i umożliwia rozgrywkę w gry AAA przy maksymalnych ustawieniach grafiki. Razem z kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1080, która może osiągnąć wartość Boost Clock na poziomie rzędu nawet 1974 MHz, oraz systemem operacyjnym Windows 10, Chimera oferuje nieosiągalną przez inne laptopy moc gamingową.

Dzięki zintegrowanej funkcji Xbox Wireless, gracze mogą podłączyć do laptopa akcesoria od konsoli Xbox, bez konieczności stosowania wielu różnych adapterów i bez potrzeby wymieniania kontrolerów podczas przejścia z konsoli na PC.

ROG Zephyrus

ROG Zephyrus oferuje super wąską obudowę po brzegi wypakowaną sprzętem, który z powodzeniem może konkurować z wyposażeniem najlepszych komputerów stacjonarnych. Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1080 oraz konstrukcja Max-Q; procesor 7 generacji Intel Core; opcjonalnie ekran 120Hz z szerokim kątem widzenia; system ROG Active Aerodynamics dla super wydajnego chłodzenia oraz niedoścignionej efektywności akustycznej; a także klawiatura z podświetleniem RGB -wszytko to jest zawarte w nowoczesnej obudowie o grubości 16,9–17,9 mm.

ROG GX800

Laptop gamingowy ROG GX800 zapewnia efekty wizualne w rozdzielczości 4K UHD i bezkompromisową wydajność dzięki zastosowaniu karty graficznej NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI oraz konstrukcji z modułem chłodzenia cieczą, która pozwala na ekstremalne podkręcanie karty graficznej, CPU oraz DRAM. Jest on również wyposażony w klawiaturę MechTAG (Mechanical Tactile Advanced Gaming) z mechanicznymi przełącznikami i personalizowanym podświetleniem RGB, dzięki czemu nie idąc na żadne kompromisy zapewnia graczom rozgrywkę w jakości oferowanej przez komputery stacjonarne.

ROG Strix SCAR Edition

Laptop ROG Strix SCAR Edition został stworzony specjalnie z myślą o graczach w strzelanki FPS. Dostępny w wersji 15- i 17-calowej, wyposażony w Windows 10 Pro, laptop Strix SCAR Edition jest napędzany przez najnowsze procesory Intel Core i7 oraz karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 10 Series. Ekran laptopa Strix SCAR Edition oferuje czas reakcji 5 ms oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120Hz. Wkrótce dostępna będzie opcja z ekranem o jeszcze szybszym odświeżaniu: 144Hz i 7 ms. Strix SCAR Edition jest również wyposażony w klawiaturę z układem przeznaczonym dla graczy, szybko reagujące klawisze, a także funkcję N-key rollover dla zapewnienia absolutnej precyzji podczas rozgrywki.

ROG Strix Hero Edition

Zaprojektowany dla najlepszych wrażeń w grach typu MOBA, laptop ROG Strix Hero Edition jest wyposażony w procesor Intel Core i7, kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 10 Series oraz system operacyjny Windows 10 Pro. Ekran o szerokim kącie widzenia i częstotliwości odświeżania na poziomie 120Hz znacznie redukuje lagi i rozmycia ekranu, a 100 proc. gama kolorów sRGB umożliwia dostarczanie światła o stałej intensywności i lepszym kontraście, dokładności i wierności oddania kolorów. Strix Hero Edition jest wyposażony w klawiaturę w stylu desktop, z funkcją N-key rollover dla szybkich i precyzyjnych reakcji, a także oferującą niesamowitą żywotność rzędu nawet 20 milionów wciśnięć klawisza.

ROG Strix GL503 i GL703

Wszechstronne laptopy: 15-calowy ROG Strix GL503 i 17-calowy ROG Strix GL703 są napędzane najnowszymi procesorami Intel Core i7, w maksymalnej wersji kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1060 oraz systemem Windows 10 Pro. Oba laptopy oferują także maksymalnie 32 GB szybkiej pamięci DDR4 2400 MHz oraz gotową na zastosowania VR kartę graficzną GeForce GTX 1060 GPU.

ROG Strix GL702VI

ROG Strix GL702VI jest wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1080, system operacyjny Windows 10 Pro, najnowszy procesor 7 generacji Intel Core i7, panel 120 Hz G-SYNC, a także klawiaturę z czterema strefami oświetlenia Aura RGB.

ROG Strix GL702ZC

Pierwszy na świecie laptop gamingowy wyposażony w procesor AMD Ryzen 7, ROG Strix GL702ZC, łączy rewolucyjną platformę Ryzen firmy AMD ze wszystkimi funkcjami produktów gamingowych z serii ROG. Oferując 17-calowy wyświetlacz o szerokim kącie widzenia, podświetlaną klawiaturę z funkcją anti-ghosting dla szybkiego i precyzyjnego sterowania, laptop Strix GL702ZC jest doskonale dostrojoną bronią napędzaną przez osiem rdzeni.

ROG Swift PG27VQ

ROG Swift PG27VQ to 27-calowy, zakrzywiony (1800R) monitor o rozdzielczości 2K WQHD (2560x1440) z częstotliwością odświeżania 165Hz z możliwością podkręcenia, o czasie reakcji na poziomie 1 ms, oraz technologią NVIDIA G-SYNC. Jest to również pierwszy monitor gamingowy wyposażony w oświetlenie z tyłu obudowy z funkcją Aura Sync, która umożliwia synchronizację oświetlenia z innymi komponentami systemu i peryferiami kompatybilnymi z technologią AURA.

ROG Strix XG35VQ

Nowy ROG Strix XG35VQ to 35-calowy zakrzywiony monitor gamingowy o rozdzielczości UWQHD (3440x1440), z częstotliwością odświeżania na poziomie 100Hz, technologią Adaptive-Sync i obrazem o proporcjach 21:9. Z tyłu obudowy posiada oświetlenie Aura Sync, które można zsynchronizować z dźwiękiem w trakcie gry lub komponentami systemu kompatybilnymi z technologią Aura Sync, jak również z klawiaturami i myszami.

ROG GT51

ROG GT51 to komputer stacjonarny dla graczy, wyposażony w procesor Intel Core i7-7700K o taktowaniu 4,8 GHz, kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1080 z trybem 2-way SLI, oraz 64 GB szybkiej pamięci DDR4 2800 MHz, dzięki czemu oferuje on superszybką pracę i piękne efekty wizualne bez żadnych lagów. Jego ekskluzywna, 3-drożna technologia podkręcania Aegis III umożliwia łatwe i bezpieczne podkręcenie procesora, karty graficznej i pamięci , a wszystko to dla jeszcze lepszych wrażeń gamingowych.

ROG Strix GD30

Oferując czarno-biały design i wymienialne panele przednie dla łatwej personalizacji, komputer stacjonarny ROG Strix GD30 jest napędzany przez najnowszy procesor Intel Core i7 7 generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1080Ti, a także 2,5 calowy moduł dysku SSD z funkcjami plug-and-play oraz hot-swap. Jego zaawansowany system regulacji termicznej zapewnia lepszy przepływ powietrza dla uzyskania wyższej wydajności chłodzenia i wyższej ogólnej wydajności systemu. Oprogramowanie Aegis III polepsza wrażenia gamingowe, pozwalając graczom na śledzenie obciążenia CPU oraz pamięci, monitorowanie statusu sieci, a także sterowanie prędkością wentylatorów i efektami oświetlenia Aura RGB.

ROG Zenith Extreme

Płyta główna ROG Zenith Extreme obsługuje nowy chipset AMD X399 oraz procesor Ryzen Threadripper dla zapewnienia niesamowitej wydajności gamingowej. Z nazwą wywodzącą się od najwyższego punktu ciała niebieskiego, nowa płyta główna Extreme oferuje zaawansowane podkręcanie, wydajne chłodzenie oraz personalizowane oświetlenie Aura Sync.

ROG Rampage VI Extreme

Doskonała specyfikacja, inteligentne chłodzenie, a także rozważnie dobrana estetyka: Rampage VI Extreme wykorzystuje platformę Intel X299.

ROG Strix X399-E Gaming

Wszystkie płyty główne X399 posiadają te same podstawowe funkcje, w tym inteligentne podkręcanie jednym kliknięciem, dopracowane sterowanie chłodzeniem, szerokie możliwości połączeń oraz ulepszone oświetlenie RGB; natomiast płyta główna ROG Strix X399-E Gaming została zaprojektowana z myślą o nowej generacji graczy, którzy tak samo lubią strumieniować swoje osiągnięcia, jak kochają rozgrywkę. Oferując obsługę nawet trzech kart graficznych o podwójnej szerokości oraz dwóch dysków NVM SSD, płyta główna Strix X399-E Gaming może z łatwością skalować moc w górę lub w dół w zależności od potrzeb gracza.

ROG Strix X299-E Gaming

Płyta główna ROG Strix X299-E Gaming jest wyposażona w technologię SupremeFX audio, funkcję Aura Sync z nowym, sterowalnym gniazdem na taśmy RGB, a także specjalnymi uchwytami, które ułatwiają zamontowanie swoich własnych dodatków i akcesoriów wydrukowanych na drukarkach 3D.