Asus - nowości zaprezentowana podczas targów Computex 2017

Na wielkich targach technologicznych na Tajwanie, Computex 2017, Asus przedstawił szereg nowości, jakie zobaczymy w tym roku. Co zaprezentowano?

Zdjęcie ASUS ZenBook Flip S (UX370) /materiały prasowe

Na scenie zaprezentowano między innymi: laptop konwertowalny ZenBook Flip S (UX370), 14 calowy ZenBook 3 Deluxe (UX490), najbardziej mobilnego przedstawiciela linii profesjonalnej ZenBook Pro (UX550), ASUS VivoBook S15 z ekranem 15,6-calowym w 14-calowej obudowie oraz wydajnego VivoBook Pro 15.

Reklama

Przedstawiona na konferencji generacja laptopów obsługuje wiele najnowszych funkcji systemu Windows 10, włączając w to Windows Ink, Windows Hello, Cortanę czy Modern Standby, w celu zwiększenia produktywności oraz zapewnienia najlepszej możliwej obsługi komputera.



Wśród innych produktów znaleźć można było ZenFone AR, nietuzinkowy smartfon działający z platformami Tango oraz DayDream, 27-calowy monitor bezramkowy MZ27AQ oraz komputery all-in-one Vivo AiO V241 i Zen AiO ZN242 z procesorami Intel Core siódmej generacji, pamięcią Intel Optane oraz wyświetlaczami w technologii NanoEdge.



ASUS ZenBook Flip S (UX370)



ASUS ZenBook Flip S, nagrodzony Computex 2017 d&i Award, to jeden z najlżejszych laptopów konwertowalnych. Łączy w sobie elegancję z wygodą i uniwersalnością obrotowego ekranu 360°, jednocześnie zapewniając ultrasmukłą formę o wadze zaledwie 1,1 kg. Innowacyjny zawias 360° ErgoLift z mechanizmem dwufunkcyjnym podnosi i odchyla klawiaturę do idealnej pozycji do pracy. Wyświetlacz wielodotykowy w jakości do 4K UHD w modelu ZenBook Flip S umożliwia korzystanie z aktywnego stylusa.

ASUS ZenBook 3 Deluxe (UX490)





Aluminiowy laptop ASUS ZenBook 3 Deluxe, nagrodzony Computex 2017 d&i Award, pochwalić się może wagą 1,1 kg, a do tego w 13-calowej obudowie mieści 14-calowy wyświetlacz NanoEdge z ultrasmukłą ramką.



Notebook ASUS ZenBook Pro (UX550)

Zdjęcie Notebook ASUS ZenBook Pro (UX550) / materiały prasowe

Wykorzystuje szybkość działania czterordzeniowego procesora Intel Core i7-7700HQ siódmej generacji, kartę graficzną dla graczy NVIDIA GeForce GTX1050 Ti, dysk PCIe x4 SSD o pojemności 1 TB oraz 16 GB pamięci DDR4 RAM. Będzie pracował do 14 godzin na baterii. ZenBook Pro wyposażony jest w 15,6-calowy wyświetlacz NanoEdge w rozdzielczości 4K UHD.



Notebook ASUS VivoBook Pro 15 (N580)

ASUS VivoBook Pro 15 to lekki laptop 15,6-calowy z systemem Windows 10, wyposażony w procesor czterordzeniowy Intel Core i7-7700HQ siódmej generacji oraz do 16 GB pamięci DDR4 RAM i kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1050. VivoBook Pro 15 wykorzystuje hybrydowy system pamięci z dyskiem HDD o maksymalnej pojemności 2 TB oraz dyskiem SSD o maksymalnej pojemności 512 GB.

Notebook ASUS VivoBook S15 (S510)



ASUS VivoBook S15 to najnowszy i najbardziej ekskluzywny model w linii VivoBook. Smukły, 15,6-calowy oraz lekki laptop z systemem Windows 10 został zaprojektowany dla osób żyjących w ruchu. Profil obudowy ma 17,9 mm oraz waży tylko 1,5 kg. Wykończony został w kolorze Icicle Gold. Laptop wyposażony został w procesor Intel Core i7-7500U siódmej generacji z maksymalnie 16 GB pamięci DDR4 RAM oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce 940MX.

Router ASUS Blue Cave: inteligentna ochrona, płynne działanie Wi-Fi

Zdjęcie ASUS Blue Cave / materiały prasowe

ASUS Blue Cave, zwycięzca nagrody Computex 2017 Best Choice Golden Award, to inteligentny, dwuzakresowy router Wi-Fi klasy AC2600. Blue Cave wykorzystuje nowoczesne technologie Intel, włączając w to najnowszy chip Intel Wi-Fi, aby zapewnić ultraszybkie, dwuzakresowe pokrycie siecią w całym domu, co gwarantuje niezakłócone strumieniowanie filmów w jakości 4K UHD, granie i pobieranie plików - a przy tym obsługuje więcej urządzeń jednocześnie niż jakikolwiek z routerów dostępnych na rynku. Zastosowano w nim specjalnie zaprojektowane, potężne, wewnętrzne anteny i niebieskie podświetlenie.