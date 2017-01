Acer wprowadza do oferty komputery Aspire VX, V Nitro, Predator 21 X oraz serię GX

Acer zaprezentował trzy nowe urządzenia z serii Aspire, a także laptopa do grania w cenie samochodu osobowego.

Aspire VX 15

Dzięki najnowszym technologiom audio, ekranom 15,6 cala z technologią IPS , najnowszym układom graficznym z serii NVIDIA GeForce GTX 10X0 oraz procesorom 7. generacji Intel Core, Aspire V Nitro Black Edition oraz Aspire VX to idealne komputery przenośne dla osób ceniących sobie wysokiej jakości filmy, płynne gry i czysty dźwięk.

Aspire V Nitro

W najwyższej konfiguracji, oba notebooki są wyposażone w 7. generacji procesory Intel Core i7-7700HQ zapewniające wysoką wydajność, rozrywkę w rozdzielczości 4K oraz długi czas pracy na baterii. Wydajny procesor uzupełniają karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1060 lub 1050.

Aspire V 17 Nitro Black Edition posiada 17,3-calową matrycę i może być opcjonalnie wyposażony w moduł śledzenia wzroku Tobii, który wraz z gestami używanymi na touchpadzie zwiększa produktywność i czyni urządzenie bardziej responsywnym. Technologia ta pozwala na jeszcze głębszą immersję w świat gry, pozwalając na celowanie, strzelanie i wiele innych czynności tylko dzięki śledzeniu wzroku.

Pod aluminiową obudową V Nitro kryje się połączenie wydajnych procesorów Intel Core 7. generacji oraz układu graficznego NVIDIA GeForce GTX 1060 z 6 GB dedykowanej pamięci GDDR5. Komputer jest wyposażony w 16 GB pamięci RAM DDR4 oraz dysk SSD VNMe PCIe Gen 3 lub SATA, oraz HDD1 o pojemności do 2 TB.

Aspire V Nitro posiada metalowy wentylator Acer AeroBlade skutecznie odprowadzający ciepło. Technologia Coolboost pozwala z kolei na ręczną kontrolę nad procesem chłodzenia, gdy intensywne użycie wymaga wspomagania. Notebooki Aspire V Nitro wyposażono także w technologię DustDefender, dzięki której wentylatory mogą obracać się w drugą stronę, co pozwala na usunięcie gromadzącego się kurzu i poprawia rozpraszanie ciepła.

Wśród złącz znajdziemy: port USB-C z Thunderbolt 3 osiągający prędkość transmisji 40 Gbps przy jednoczesnej obsłudze dwóch wyjść 4K, dwa porty USB 3.0, dwa porty USB 2.0 oraz złącze HDMI. Za łączność bezprzewodową odpowiada technologia 2x2 802.11ac MU-MIMO. Dostępny jest także port Ethernet do połączeń przewodowych.

Nowe modele Aspire V Nitro posiadają czytnik linii papilarnych znajdujący się w lewym górnym roku precyzyjnego touchpada. Dzięki zintegrowaniu z Windows Hello urządzenie jest bezpieczniejsze i można je odblokować dzięki użyciu tylko jednego palca.

Użytkowników zachwyci krystalicznie czysta grafika na opcjonalnym ekranie 4K (3840 x 2160) Ultra HD1. Acer Color Intelligence to system dynamicznej regulacji gammy i nasycenia w czasie rzeczywistym, który optymalizuje barwę ekranu, jego jasność i nasycenie bez powodowania strat lub nadmiernego nasycenia.

Wysokiej jakości rozrywkę zapewnią również zastosowane w Aspire V Nitro technologie dźwięku, w tym cztery głośniki korzystające z Dolby Audio Premium oraz Acer TrueHarmony Plus. Dodatkowo certyfikat Skype for Business zapewnia połączenia na najwyższym poziomie i lepsze doświadczenia z asystentem Cortana w Windowsie 10.

Aspire VX 15 posiada duże otwory wentylacyjne, czerwoną obudowę oraz podświetlaną na czerwono klawiaturę jasno pokazującą, że to sprzęt dla graczy.

Aspire VX

Ważący 2,5 kg Aspire VX 15 również jest wyposażony w procesor Intel Core i7-7700HQ 7. generacji oferujący znaczny wzrost wydajności w porównaniu z poprzednią generacją przy jednoczesnym zmniejszeniu poboru energii. Notebook można również wyposażyć w układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti z pamięcią GDDR5. Szybkość zapewnia także 16 GB DDR4 z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Dane przechowywane są na dysku SSD o pojemności 512 GB oraz HDD o pojemności 1 TB.

O optymalną temperaturę dbają dwa wentylatory. Technologie Dolby Audio Premium oraz Acer TrueHarmony zapewniają czysty dźwięk. Ekran został wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD i przekątnej wynoszącej 15,6 cala.

Seria Aspire GX

Aspire GX

Dla tych, którzy poszukują dodatkowych możliwości, które dać może wyłącznie komputer stacjonarny, Acer stworzył serię Aspire GX. Komputer jest wyposażone w procesor Intel Core 7. generacji, do 64 GB pamięci RAM DDR4 oraz układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1070. Aspire GX jest w stanie zapewnić płynną rozgrywkę w rozdzielczości 4K1, obsłużyć aż 41 ekrany jednocześnie oraz posiada certyfikat VR Ready. Miejsce na gry zapewniają dyski HDD o pojemności 3 TB oraz SDD o pojemności 256 GB. Komputer wyposażono także w poręczne miejsce do ładowania bezprzewodowego, dzięki czemu urządzenia mobilne użytkownika zawsze będą gotowe do użycia. Całość jest zamknięta w odważnej, inspirowanej zbroją, obudowie z przednim podświetleniem LED emitującym czerwoną poświatę.

Acer Predator 21 X



To pierwszy na świecie laptop z zakrzywionym ekranem IPS o przekątnej 21 cali (o rozdzielczości 2560 x 1080 przy częstotliwości odświeżania 120 Hz), która zapewnia pełne zanurzenie w grze, szczególnie w połączeniu z wbudowaną technologią śledzenia wzroku Tobii. Śledzenie wzroku pozwala na identyfikowanie wrogów, celowanie, znajdowanie osłony dzięki spojrzeniu na wybrany element na ekranie. Wśród ponad 45 gier wspierających śledzenie wzroku znajdziemy: "Elite Dangerous", "Deus Ex: Rozłam Ludzkości" czy "Watch Dogs 2". Zakrzywiony ekran jest również wyposażony w technologię NVIDIA G-SYNC zapewniającą płynną rozgrywkę.

Acer Predator 21 X





Pod zakrzywioną maską laptop kryje dwie karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1080 w układzie SLI oraz procesor 7. generacji Intel Core i7-7820HK z możliwością podkręcenia. Tę moc wspiera 64 GB pamięci RAM DDR4-2400, do 512 GB miejsca na dyskach SSD w układzie RAID 0 (w tym 2 SSD PCIe NVMe) oraz dysk twardy 7200 RPM o pojemności 1 TB. Karta sieciowa Killer DoubleShot Pro automatycznie wybiera najszybsze połączenie internetowe (Ethernet lub bezprzewodowe) i kieruje ruch o najwyższym priorytecie do tego interfejsu. Gwarantuje to, że najważniejsze dane zawsze trafią do najszybszego i najbardziej niezawodnego łącza. Z kolei Thunderbolt 3 pozwala na przesył z prędkością 40 Gbps po złączu USB-C.

Aby skutecznie rozproszyć nadmiar ciepła bez spadku wydajności podczas intensywnej gry, notebook posiada zaawansowaną architekturę chłodzącą składającą się z 5 wentylatorów (w tym 3 wyposażonych w ultracienkie metalowe łopatki AeroBlade) oraz 9 ciepłowodów. Posiada także system Acer Dust Defender, który usuwa gromadzący się kurz i poprawia rozpraszanie ciepła. Aplikacja Acer CoolBoost reguluje przepływ powietrza przez wentylatory, zapewniając wydajne chłodzenie podczas intensywnego korzystania ze sprzętu.

Pełnowymiarowa klawiatura posiada przełączniki Cherry MX Brown, z programowalnymi, podświetlanymi klawiszami i możliwością wyboru jednego z 16,7 milionów kolorów. Klienci mogą za pomocą dołączonego zestawu wymienić standardowe czarne klawisze W, A, S i D na ich odpowiedniki w kolorze turkusowym. Klawiaturę numeryczną można w prosty sposób zamienić w precyzyjny touchpad.

Aby akcja była jeszcze żywsza, Predator X 21 posiada 3-drożny system audio (głośnik wysokotonowy, średni i basowy) zapewniający dźwięk w jakości Hi-Fi płynący z 4 głośników (2 wysokotonowe, 2 średnie) oraz 2 subwooferów, które dają pełny zakres generowanego pasma.

Zainstalowane oprogramowanie Acer PredatorSense zapewnia kontrolę nad podkręcaniem, oświetleniem i wentylacją. Dołączone oprogramowanie Xsplit Gamecaster daje możliwość łatwej rejestracji i edycji filmów oraz nadawania na żywo na Twitchu lub YouTube.

Ponad klawiaturą, po prawej stronie, znajduje się metalowy panel konserwacyjny dający dostęp do modułów pamięci RAM oraz 2,5-calowego dysku twardego. W wersji fabrycznej panel ozdobiony jest błękitną grafiką smoka, można go jednak dostosować korzystając z 24 motywów graficznych, 13 flag oraz 3 pozycji grawerowanego imienia. Pierwsze 300 sprzedanych notebooków posiadać będzie również numer edycji limitowanej.

Ceny i dostępność

Aspire V 15 Nitro Black Edition będzie dostępny w Polsce pod koniec marca w cenie od 5699 zł.

Aspire V 17 Nitro Black Edition będzie dostępny w Polsce pod koniec marca w cenie od 5099 zł.

Aspire VX 15 będzie dostępny w Polsce pod koniec stycznia 2017 roku w cenie od 3999 zł.

Aspire GX będzie dostępny w Polsce na przełomie lutego i marca 2017 roku w cenie od 4499 zł.

Acer Predator 21 X - około 40 tys. zł!