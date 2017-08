Acer Nitro 5 Spin - konwertowalny laptop z Intel Core 8

​Acer przedstawił zaprezentował laptop konwertowalny Nitro 5 Spin, zaprojektowany jako uniwersalny sprzęt dla okazjonalnych graczy. Urządzenie daje możliwość pracy w kilku ustawieniach, czyli w trybie klasycznego laptopa, wyświetlacza, prezentacji i tabletu.

Zdjęcie Acer Nitro 5 Spin /materiały prasowe

Wyposażone w najnowsze procesory Intel Core 8. generacji, kartę grafiki NVIDIA GeForce GTX 1050 oraz pamięci VRAM GDDR5, laptopy Acer Nitro 5 Spin zapewnią wydajność potrzebną do grania. Dysk SSD na szynie PCIe o pojemności do 512 GB2 umożliwia szybki start systemu. Wielokierunkowa antena ExoAmp optymalizuje swoją pozycję, zapewniając stabilne połączenie bezprzewodowe, niezależnie od kierunku ułożenia urządzenia. Dodatkowo, równoległe strumienie danych w technologii MU-MIMO (Multi-User Multi-Input Multi-Output) pozwalają na nawet trzykrotne zwiększenie prędkości pobierania, płynny streaming i przeglądanie stron.

Ekran w Nitro 5 Spin ma przekątną 15,6" i został wykonany w technologii IPS FHD.

Opisywany sprzęt dysponuje autorską technologią Acer Color Intelligence, pozwalającą wyświetlać jaśniejszy i bardziej nasycony obraz przy mniejszym obciążeniu procesora. Technologia ta dynamicznie dostosowuje kontrast oraz nasycenie barw, optymalizując kolory, jasność oraz nasycenie wyświetlanego obrazu w czasie rzeczywistym, bez kadrowania ani przesycenia go. Ekran zawiera również technologię Acer BluelightShield, mogącą znacznie zredukować emisję niebieskiego światła przyczyniającą się do zmęczenia oczu. Nitro 5 Spin posiada dwa skierowane do przodu głośniki, a dla wzmocnionego efektu także subwoofer.

Nitro 5 Spin zawiera dodatkową warstwę zabezpieczeń w postaci czytnika linii papilarnych, umożliwiającego szybkie i bezpieczne potwierdzenie tożsamości użytkownika dzięki Windows Hello.



Laptop Acer Nitro 5 Spin będzie dostępny w obszarze EMEA od października, w cenach od 1199 euro (około 5110 zł).