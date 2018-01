Acer Chromebook 11 - do multimediów, pracy i zabawy

Firma Acer zaprezentowała nową linię komputerów Chromebook 11, która dzięki niewielkim wymiarom oferuje mobilność oraz długość pracy na baterii do 10 godzin.

Nowy Acer Chromebook 11 (CB311-8HT/CB311-8H) wyposażony w 11,6-calowy wyświetlacz to przenośny komputer z pasywnym chłodzeniem, co sprawia że świetnie nadaje się dla użytkowników, którzy będą go często przenosić oraz do pracy we wspólnych przestrzeniach. Dodatkowo, dzięki dwóm portom USB 3.1 typu C, możliwe jest podłączanie urządzeń peryferyjnych, ładowanie innych urządzeń, a także udostępnianie treści na zewnętrznym wyświetlaczu.

Acer Chromebook 11 (CB311-8H/T) zapewnia łatwy dostęp do ekosystemu Google, w tym Google Drive, Gmail oraz dużego zbioru przydatnych aplikacji i rozszerzeń Chrome. Ponadto, Acer Chromebook 11 zapewnia pełną obsługę sklepu Google Play natychmiast po uruchomieniu, dzięki czemu użytkownicy będą mieli dostęp do milionów aplikacji systemu Android w Google Play. Użytkownicy mogą również łatwo zapomnieć o korzystaniu z zasilacza w podróży, ponieważ nowy Acer Chromebook 11 zapewnia do 10 godzin pracy na jednym naładowaniu baterii.

Acer Chromebook 11 wyposażono w procesory z rodziny Intel Celeron, w 4 GB pamięci RAM oraz 16 lub 32 GB pamięci masowej eMMC. Zastosowanie pasywnego chłodzenia zapewnia cichą pracę.

Nowy Acer Chromebook 11 wyposażono w dwa porty USB 3.1 typu C Gen 1, które mogą być używane do ładowania komputera oraz innych urządzeń, szybkiego przesyłania danych oraz podłączenia zewnętrznego wyświetlacza HD. Wbudowany czytnik kart MicroSD umożliwia odczyt i przesyłanie plików. Acer Chromebook 11 wyposażono również w dwa porty USB 3.0 i łączność Bluetooth 4.2. Klienci mogą pozostać w kontakcie z siecią dzięki łączności bezprzewodowej Wi-Fi 2x2 MIMO 802.11ac.

Acer Chromebook 11 posiada 11,6-calowy wyświetlacz IPS w wersji dotykowej (CB311-8HT) lub standardowej (CB311-8H), w rozdzielczości 1366 na 768. Jego grubość to 18,15 mm, a waga 1,1 kg.

Cena i data premiery nie zostały podane.