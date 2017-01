Zazdrość o znajomych z internetu pogarsza samopoczucie

Portale społecznościowe powstały jako sposób na utrzymanie kontaktu ze znajomymi i dzielenia się radosnymi wspomnieniami. Jednak wyniki najnowszego badania Kaspersky Lab wskazują na to, że u wielu osób media te wywołują negatywne uczucia.

Zdjęcie Wiele osób korzystających z portali społecznościowych doświadcza frustracji /©123RF/PICSEL 80 proc. użytkowników portali społecznościowych chce z nich zrezygnować

Główną (negatywną) rolę odgrywa tu obsesja zbierania "polubień". Większość osób czuje przygnębienie lub smutek, gdy nie dostaje tylu "lajków" dla swojego posta, ilu oczekiwało, podczas gdy 42 proc. twierdzi, że odczuwa zazdrość, kiedy ich znajomi dostają więcej polubień. Ponadto z badania wynika, że ludzie doświadczają zazdrości, kiedy mają wrażenie, na podstawie tego, co publikują inni na portalach społecznościowych, że ich znajomi wiodą szczęśliwsze życie.



W badaniu obejmującym 16 750 osób na całym świecie Kaspersky Lab ujawnił frustrację, jaką przeżywa wiele osób korzystających z portali społecznościowych. Użytkownicy odwiedzają portale społecznościowe dla pewnych korzyści i żeby poczuć się dobrze. Większość (65 proc.) korzysta z nich, aby pozostać w kontakcie z przyjaciółmi i znajomymi oraz przeczytać zabawne wpisy (60 proc.). Ludzie poświęcają też wiele czasu na stworzenie swojego profilu cyfrowego i wypełnienie go wszelkiego rodzaju pozytywnymi wspomnieniami, publikując rzeczy, które ich śmieszą (61 proc.), i pokazując swoim sieciom znajomych, jak świetnie bawią się podczas świąt i wakacji (43 proc.).

72 proc. osób - co zrozumiałe - irytuje się z powodu reklam, które stały się bardzo nachalne i zakłócają ich komunikację online. Jednak przyczyny frustracji sięgają głębiej. Ludzie pragną, aby ich kontakty na portalach społecznościowych były źródłem dobrego samopoczucia, jednak gdy widzą posty swoich znajomych dotyczące wakacji, hobby czy imprez, często mają gorzkie wrażenie, że inni ludzie bardziej korzystają z życia niż oni sami.

Na przykład 59 proc. osób było nieszczęśliwych, gdy zobaczyło posty znajomych z imprezy, na którą nie zostali zaproszeni, natomiast 45 proc. przyznało, że radosne zdjęcia ich znajomych z wakacji miały na nich negatywny wpływ. Ponadto 37 proc. przyznało, że patrzenie na własne radosne posty z przeszłości może wywołać w nich poczucie, że ich przeszłość była lepsza niż obecne życie.

Wcześniejsze badanie również ukazało frustrację użytkowników wywoływaną przez portale społecznościowe, ponieważ 78 proc. z nich przyznało, że rozważało całkowite porzucenie portali społecznościowych. Jedynym powodem, który powstrzymuje te osoby, jest obawa o utratę swoich wspomnień cyfrowych, takich jak zdjęcia, oraz kontaktów z przyjaciółmi.

"Nasza relacja z portalami społecznościowymi zmieniła się w błędne koło. Chcemy odwiedzać ulubiony portal, aby dzielić się z wszystkimi znajomymi pozytywnymi rzeczami, które dzieją się w naszym życiu – bo to sprawia, że czujemy się dobrze" – powiedział Jewgienij Czereszniew, dyrektor działu odpowiedzialnego za media społecznościowe, Kaspersky Lab. "Prawda jest jednak taka, że w ten sposób postępują wszyscy użytkownicy, dlatego kiedy logujemy się na portalu społecznościowym, jesteśmy bombardowani zdjęciami i postami naszych znajomych, z których wynika, że świetnie się bawią. I wydaje się nam, że mają ciekawsze życie niż my. Łatwo zauważyć, dlaczego ludzie czują się w efekcie przygnębieni i dlaczego tak wiele osób rozważa całkowite porzucenie portali społecznościowych. Trudność polega na tym, że ludzie mają wrażenie, że znaleźli się w pułapce, ponieważ tak wiele spośród ich cennych wspomnień jest przechowywanych na portalach społecznościowych, a nie chcą stracić do nich dostępu".