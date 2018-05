​Uwaga na osoby oddające rzeczy "za darmo" w serwisie OLX

Wśród osób, które chcą się pozbyć różnego rodzaju produktów za darmo poprzez platformę OLX nie brakuje oszustów - ostrzega serwis Niebezpiecznik. Na co należy uważać?

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Złodzieje działają w następujący sposób: na platformie OLX umieszczają ogłoszenie, w którym są gotowi oddać "za darmo" jakiś niezbyt wartościowy, ale interesujący przedmiot - na przykład markowe klocki. Zgłoszeń nie brakuje, oszuści nie chcą pieniędzy, ale oferują, że to oni zamówią kuriera (do opłaty przez zainteresowanego). Tu zaczyna się podstęp.

Potencjalny odbiorca otrzymuje link, który prowadzi do strony z dobrze podrobionymi usługami szybkich płatności DotPay. Dalej szwindel działa tak samo, jak inne oszustwa tego typu - próbujemy zalogować się na fałszywej stronie (złodziej zdobywa w ten sposób nasze dane), otrzymujemy prośbę o weryfikację rzekomo błędnego logowania SMS-em (oszust zdobywa wysłany numer tokena). Co ciekawe, cała operacja jest wykonywana przez przestępcą ręcznie, równolegle z operacją dokonywaną przez odbierającego. Potem złodziej przelewa pieniądze, a następnie próbuje stworzyć przelew zdefiniowany - do okradanego przychodzi kolejny SMS, jeśli nie zauważy on, co się dzieje, droga dla przestępców staje otworem - czytamy w Niebezpieczniku.

Standardowo, należy zawsze sprawdzać adres strony z szybkimi przelewami, czytać SMS-y przychodzące z systemów bankowych i nie wierzyć, że tajemniczy ludzie w internecie rozdają markowe klocki, oraz inne rzeczy, tak po prostu "za darmo.