​Trash Doves - dziwny, fioletowy gołąb z Facebooka

Użytkownicy serwisu Facebook w ostatnich dniach coraz częściej wklejają animowanego, fioletowego gołębia, który wykonuje gwałtowne ruchy głową. To pierwsza większa internetowa sensacja tego roku.

Zdjęcie Trash Doves /materiały prasowe

W sieci schemat popularyzacji jakiegoś obrazka, mema czy GIF-u przebiega podobnie - odkrywa go któreś z forów lub konkretni użytkownicy, a potem rozprzestrzenia się on viralowo (wirusowo). Z Trash Dove(s) jest podobnie. Pod koniec stycznia pojawiła się seria nalepek (stickers) z gołębiem - mogli z nich skorzystać wszyscy rozmawiający przy pomocy facebookowego komunikatora. Fioletowy gołąb został wykorzystany w jednym z popularnych tajskich serwisów. Filmik z jego udziałem stał się tak popularny, że w okolicach 10-12 lutego gołąb zaczął pojawiać się u anglojęzycznych użytkowników Facebooka, aby w końcu trafić do Polski.

Trash Doves ma również bardziej mroczny aspekt swojej rosnącej sławy. Niektóre z amerykańskich grup radykalnej prawicy zaczęły namawiać swoich internautów, aby gołębia przekształcić w internetowy znaczek tegoż ruchu (internetowy ruch alt-right, jak określa się go czasami w amerykańskich mediach). Szybko pojawiły się wersje "Peka" (bo tak nazwał go ruch alt-righ) na ramieniu Adolfa Hitlera, a także jego zmodyfikowany wariant, przywodząca na myśl godło III Rzeszy (Orła Rzeszy).

Zdjęcie ​Trash Doves - radykalne grupy prawicowe w USA chcą zrobić z niego internetowy symbol neo-nazismu / Internet



Czas pokaże, w co jeszcze przekształci się Trash Doves.