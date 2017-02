ShowMax - wystartował nowy serwis VoD

15 lutego startuje ShowMax - nowy serwis VOD, w którym za 19,90zł miesięcznie użytkownicy obejrzą polskie hity filmowe prosto z kina, premiery hollywoodzkich seriali i bibliotekę znanych tytułów filmowych i telewizyjnych. Czy Netflix i HBO GO mają się czego obawiać?

Zdjęcie Interfejs Showmax /materiały prasowe



Po rejestracji w serwisie użytkownicy mogą oglądać materiały wideo ww jakości HD w dowolnych ilościach bez reklam, oglądać je przez internet na komputerze, telewizorze, tablecie czy telefonie. Dostępna jest również funkcja "ściągnij", dzięki której można legalnie pobierać dowolne tytuły i odtworzyć je bez konieczności połączenia z internetem na urządzeniach mobilnych. Od dziś każdy może wypróbować ShowMax w ramach 14-dniowego okresu próbnego. Później płatności dokonać można za pomocą kart kredytowych i debetowych, usługi PayPal oraz telefonu w ramach umowy z T-Mobile, Plus, Orange i Play lub kart pre-paid.

- Uważamy, że pirat to źle obsłużony klient - dlatego w odpowiedzi na potrzeby widzów chcemy zaoferować dobrą rozrywkę w cenie przystosowanej do rynku. Wkrótce chcemy również stać się producentem światowej klasy polskich seriali i filmów na pełen etat. Uważamy, że we współpracy z lokalnymi, świetnymi twórcami będzie to wkrótce możliwe - zapowiedział Maciej Sojka, dyrektor zarządzający ShowMax CEE.



ShowMax rozpoczął strategiczną współpracę z najwybitniejszymi polskimi reżyserami, m.in. z Patrykiem Vegą i Wojtkiem Smarzowskim. Widzowie mogą dodatkowo oglądać serial komediowy "Ucho Prezesa". W tym roku w ShowMax zobaczymy 20 premierowych odcinków i dodatkowe odcinki specjalne, dostępne wyłącznie w serwisie.



Platforma jest częścią globalnej grupy Naspers, jednego z największych inwestorów w internet, technologię i rozrywkę na świecie, w Polsce m.in. właściciela portalu OLX. ShowMax został założony w 2015 roku w RPA. Polska jest pierwszym rynkiem w Europie, gdzie powstał lokalnie zaprojektowany serwis.