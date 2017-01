Inea uruchomiła projekt Wi-Fi 2.0. Aktualnie w fazie testowej dostępny jest on dla mieszkańców czterech lokalizacji: Goliny, Przeźmierowa, Krobi oraz Swarzędza. Nowy projekt wdrożony przez Ineę umożliwił uruchomienie w grudniu 2016 roku dostępu do internetu w technologii Wi-Fi w standardzie IEEE 802.11ac.

- Jest to standard kolejnej generacji sieci bezprzewodowych. Pozwala on na uzyskanie wyższych niż dotychczas przepływności oraz dużo lepszej stabilności sygnału radiowego. A wszystko to dzięki zastosowaniu pasma o częstotliwości 5 GHz - czytamy w komunikacie.

Oferta w fazie testowej jest dostępna w czterech lokalizacjach: Golinie, Przeźmierowie, Krobi i Swarzędzu. Możliwość uruchomienia usługi uzależniona jest od odległości lokalu od stacji nadawczej. - Chcemy podnosić jakość naszych usług, stąd wzięliśmy pod uwagę opinie naszych abonentów i zdecydowaliśmy się na wdrożenie w sieci Inea projektu Wi-Fi 2.0. Mamy nadzieję, że ta oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, a Wi-Fi 2.0. będziemy mogli rozszerzać na inne miejscowości - mówi Tomasz Zmyślny, dyrektor marketingu w firmie Inea S.A.

Uruchomienie internetu o przepływności 50 Mb/s w trybie punkt-wielopunkt możliwe jest w promieniu 1-2 km od nadajnika, natomiast przepływność 150 Mb/s wymaga zastosowania trybu podłączenia punkt-punkt (dedykowane łącze radiowe dla abonenta) pozawala to na uruchomienie usługi w odległości do 10 km od nadajnika.



