Ponad 8 mln widzów ogląda seriale "na wyścigi"

Wśród użytkowników serwisu Netflix pojawiła się nowa grupa fanów - ich celem jest jak najszybsze zobaczenie całych udostępnianych seriali, takich jak "Stranger Things" czy "House of Cards". Wygląda na to, że błyskawiczne oglądanie premierowych treści staje się współczesnym symbolem statusu.

Zdjęcie W Polsce to serial "Marvel: The Defenders" jest najchętniej oglądanym na wyścigi /materiały prasowe

Netflix zmienia sposób, w jaki widzowie angażują się w telewizyjne historie - możliwość oglądania materiałów w dowolnej chwili, w dowolnym miejscu i w dowolnym tempie dała początek nowej grupie fanów: serialowym sprinterom (ang. binge-racers). Starają się oni zobaczyć w jeden dzień to, co innym zajmuje kilka tygodni, i za punkt honoru stawiają sobie obejrzenie całego sezonu w ciągu 24 godzin od jego premiery.



Użytkownicy Netflix na całym świecie sami ustalają zasady oglądania telewizji - to dało początek tak zwanemu seryjnemu oglądaniu (ang. binge-watching). Zamiast jednego odcinka widzowie pochłaniali cały sezon serialu średnio w ciągu jednego tygodnia. Tak szybko jak zmieniają się trendy, zmieniają się też zasady oglądania. Netflix ujawnia, że łącznie 8,4 miliona użytkowników ma w swojej historii korzystania z serwisu epizod oglądania na wyścigi (ang. binge-racing) - szybciej niż tempo pochłaniania seriali przez takich widzów rośnie tylko liczba osób, które zaczynają zachowywać się podobnie. Między rokiem 2013 a 2016 liczba osób kończących oglądanie całego serialu w dniu jego premiery wzrosła ponad dwudziestokrotnie.



Serialowi sprinterzy to zdecydowanie nie pozbawieni społecznego życia dziwacy zamieszkujący zatęchłe mieszkania, a raczej oddani fani, dla których szybkie oglądanie jest powodem do dumy i ważnym osiągnięciem. Telewizja jest po prostu ich pasją, a oglądanie na wyścigi - ich sportem.



Dla naszych użytkowników obejrzenie całego serialu - niezależnie od tempa - jest źródłem dumy i zadowolenia - stwierdza Brian Wright, wiceprezes ds. seriali oryginalnych. Netflix pozwala cieszyć się telewizją w nieznany wcześniej sposób i z radością obserwuję, że seriale wciągają naszych użytkowników i rozbudzają wielki apetyt na dalsze oglądanie.



Czasami użytkownicy pałają miłością do jednego serialu (pięć osób z USA obejrzało każdy z pięciu sezonów "House of Cards" w dniu jego udostępnienia), a czasami do wielu (pewien widz z Francji tylko w tym roku urządził sobie turbomaratony z 30 serialami), ale bez wątpienia ten nowy sposób oglądania zyskuje popularność na całym świecie. Zaskakujące może być tylko to, gdzie mieszkają serialowi sprinterzy (podpowiedź: wszędzie) oraz to, co oglądają (podpowiedź: wszystko).



Widzów nakręcają seriale różnych gatunków, o różnej długości i tematyce. Użytkownicy na wyścigi oglądają zarówno seriale komediowe z półgodzinnymi odcinkami, jak "Specjalista od niczego", "GLOW" czy "Drodzy biali!", ale też thrillery o odcinkach trwających godzinę, jak "Stranger Things", "House of Cards" i "Orange is the New Black", czy anime, np. "The Seven Deadly Sins".



"Kochane kłopoty: rok z życia" biją wszelkie rekordy, jeśli chodzi o globalną liczbę serialowych sprinterów, którzy stawili się na mecie w ciągu 24 godzin od premiery (to pewnie przez kawę). Natomiast poszczególne kraje różnią się pod względem seriali gromadzących najbardziej zmotywowanych fanów: "Pełniejsza chata" niepodzielnie rządzi w Ekwadorze, "Klub Cuervos" jest numerem 1 w Meksyku, a "Marvel: The Defenders" nie ma sobie równych w Polsce.



Serialowy sprinterzy praktykują oglądanie na wyścigi (dla wiecznej chwały) na całym świecie, ale to w Kanadzie największy odsetek użytkowników kończy oglądać serial w ciągu 24 godzin od jego premiery (to pewnie przez śnieg). A co wybierane jest najczęściej? Oczywiście kanadyjski skarb narodowy - "Chłopaki z baraków".



Reklama

20 tytułów gromadzących najwięcej sprinterów na całym świecie:

Kochane kłopoty: rok z życia Pełniejsza chata Marvel: The Defenders The Seven Deadly Sins The Ranch Santa Clarita Diet Chłopaki z baraków Nie ma jak w rodzinie Orange is the New Black Stranger Things Przyjaciele z uniwerku Atypowy Grace i Frankie Wet Hot American Summer Unbreakable Kimmy Schmidt House of Cards Love GLOW Guma do żucia Specjalista od niczego

20 tytułów gromadzących najwięcej sprinterów w Polsce:



Marvel: The Defenders Kochane kłopoty: rok z życia Atypowy Santa Clarita Diet Przyjaciele z uniwerku Ania nie Anna The Ranch The Seven Deadly Sins You Me Her GLOW House of Cards Wet Hot American Summer: 10 lat później Mgła Frontier Nie ma jak w rodzinie Marvel: Iron Fist Guma do żucia Drodzy Biali! The OA Lovesick