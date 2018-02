Niecodzienne zdjęcie. Czy to nogi czy Photoshop?

Internet znalazł sobie kolejną fotografię, która stała się obiektem analiz i publikacji w mediach. Tym razem chodzi o pozornie zwykłe zdjęcie młodej kobiety zrobione przed lustrem.

Zdjęcie Fotografia, która umieszczona w Sieci zrobiła taką furorę. Fot. Twitter @milanoysl /Internet

Jeden rzut oka na fotografię z Twittera, a zamiast kolejnego zdjęcia młodej kobiety przed lustrem widzimy kogoś, kto ma nogi niczym postać z kreskówki. Pozornie. W rzeczywistości biały pasek na dresie tak zlał się z tłem (biała szafa), że - wraz z odpowiednim ustawieniem stóp - powstała iluzja optyczna.

Reklama

Internauci szybko doszli do wniosku, że zdjęcie zostało poprawione w edytorze graficznym. Nie tym razem. Podobnie "wpadki" zdarzały się już wcześniej.

Poniżej cyfrowo poprawione zdjęcie, które pokazuje, na czym polegała cała iluzja:





W zeszłym roku zdjęcie pary Kanadyjczyków z Budapesztu zrobiło podobną furorę. Zdjęcia panoramiczne to standard w większości nowych smartfonów i aparatów. Wykonujemy serię zdjęć, a oprogramowanie aparatu łączy je w jedną, panoramiczną fotografię. Jakość zdjęcia zależy od aparatu, oprogramowania i od tego, czy na pierwszym, lub na dalszym planie, nic się nie poruszyło. Mitchell Flann i Erika Gomos, robiąc panoramiczne zdjęcie w Budapeszcie, nie mieli tyle szczęścia. W trakcie sesji Erika kichnęła, a efekt był taki, jaki widzimy na zdjęciu.



Co w tym nadzwyczajnego? Nic, gdyby para zachowała pamiątkę ze stolicy Węgier tylko dla siebie. Jak to jednak dzisiaj bywa, Mitchell i Erika postanowili podzielić się radosną twórczością. A ta bardzo szybko zdobyła popularność w sieci, najpierw na Instagramie, a potem na forach Reddita.





Zdjęcie Zdjęcie Mitchell i Erika - kichnięcie w trakcie robienia panoramy doprowadziło do wywołania zabawnego efektu na fotografii / Internet

W opisywanym zdjęciu "z nogami" było podobnie - czysty przypadek, plus - rzecz jasna - media społecznościowe.