Na Facebooku pojawią się płatne odpowiedniki Instant Articles

W październiku Facebook rozpocznie testy płatnych treści w swoim portalu - czytamy w serwisie The Street.

Zdjęcie Facebook rzeczywiście rozpoczyna eksperymenty z płatnymi treściami /©123RF/PICSEL

Czym są Instant Articles? W skrócie, to specjalnie przygotowane treści, które korzystają z narzędzi dostarczonych przez Facebooka. Klikająca w nie osoba, nie przechodzi do zewnętrznego serwisu, tylko zostaje na platformie Facebook. Dzięki temu rozwiązaniu, dostęp do materiałów jest błyskawiczny (Instant Articles mają specjalną ikonkę przypominającą piorun). Polscy wydawcy treści rzadko korzystają z tego rozwiązania.



Testy nowej usługi zostaną rozpoczęte na prośbę The News Media Alliance, stowarzyszenia zrzeszającego ponad 2000 dostawców treści. Płatne artykuły - z technicznego punktu widzenia - mają przypominać interfejsem wspomniane Instant Articles.

Ile będzie trzeba zapłacić za teksty ukryte za formą płatności, popularnie nazywaną Paywallem? Stawki nie zostały podane. A nawet, kiedy już je poznamy, nie będą one dotyczyły polskich użytkowników. Jeśli płatne treści na Facebooku w ogóle wejdą do naszego kraju, wysokość opłat za teksty będzie ustalana przez samych rodzimych wydawców.