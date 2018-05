​Jak zablokować Google Analytics w naszej przeglądarce?

Google Analytics (GA) to internetowe narzędzie do analizy statystyk stron WWW. Jeśli nie chcemy, aby GA zbierało o nas informacje, możemy skorzystać z odpowiedniego narzędzia. Jak to zrobić?

Google Analytics stworzone przez giganta z Mountain View jest powszechnie stosowane przez strony i portale internetowej na całym świecie, w tym również w Polsce. Dzięki opisywanemu narzędziu wydawcy serwisów WWW mogą analizować ruch na stronie, lepiej dopasowując treści dla swoich użytkowników. Jednak internauta może zdecydować o zablokowaniu tego narzędzia w używanej przeglądarce (z ang. "To opt-out"). W jaki sposób to zrobić? Poprzez zainstalowanie stosownego dodatku (rozszerzenia) do przeglądarki.

Blokada Google Analytics w przeglądarkach: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer (Edge), Apple Safar i Opera

Dodatek rezygnacji z Google Analytics jest zgodny z wymienionymi powyżej przeglądarkami internetowymi (wszystkie najpopularniejsze w Polsce przeglądarki). Opisywane narzędzie zostało przygotowane przez Google, zatem może traktować je jako w pełni bezpieczne, sprawdzone i pozbawione wirusów.

Aby go zainstalować, należy kliknąć na ten link podczas korzystania z naszej ulubionej przeglądarki, a potem postępować według instrukcji.

Instalacja dodatku (rozszerzenia) na przykładzie Mozilla Firefox:

- Najpierw zostaniemy poproszeni o akceptację regulaminu,

Zdjęcie Prośba o akceptację regulaminu / materiały prasowe

- Potem zostaniemy przeniesieni do strony pobierania. Przeglądarka powinna zapytać nas, czy chcemy pobrać dodatek (nastąpi automatyczne pobieranie). Jeśli komunikat się nie pojawi (brak automatycznego pobierania), będziemy mogli pobrać dodatek ręcznie ze strony,

Zdjęcie Jeśli dodatek nie pobierze się automatycznie, można skorzystać z przedstawionych przez opcji / materiały prasowe

- Po instalacji nasz dodatek znajdziemy na liście Rozszerzeń przeglądarki. Możemy go w dowolnym momencie wyłączyć lub usunąć.

Zdjęcie Dodatek może zostać dezaktywowany lub usunięty w dowolnym momencie / materiały prasowe