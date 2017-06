IBM otwiera Europejskie X-Force Command Center we Wrocławiu

IBM ogłosił otwarcie swojego zmodernizowanego, europejskiego centrum IBM X-Force Command Center w Polsce. Ośrodek został wyposażony w nowe rozwiązania kognitywne, w tym system IBM Watson for Cybersecurity i rozszerzy usługi związane z lokalizacją danych tak, by móc odpowiedzieć na preferencje klientów w dopełnieniu unijnego wymogu rozporządzenia GDPR o ochronie danych.

Zdjęcie Europejskie X-Force Command Center we Wrocławiu /materiały prasowe IBM chwali się przełomową technologią produkcji układów scalonych

Znajdujące się we Wrocławiu centrum dołącza do globalnej sieci IBM X-Force Command Centers, które każdego miesiąca obsługują jeden trylion incydentów sieciowych, chroniąc 4,5 tysiąca klientów z 133. państw. Ta globalna sieć zatrudnia ponad 1400 specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa świadczących usługi w rotacyjnym systemie pracy w kolejnych strefach czasowych. Modernizacja ośrodka jest elementem ogłoszonej w ubiegłym roku i wartej 200 milionów dolarów inwestycji IBM w rozwój możliwości odpowiadania na incydenty bezpieczeństwa

Głównym zadaniem polskiego ośrodka IBM X-Force Command Center będzie wspieranie klientów w reakcji na incydenty cyberbezpieczeństwa i pełnienie funkcji centralnego hubu w globalnej sieci ośrodków IBM, zajmującego się specyfiką GDPR i świadczącego specjalistyczne usługi w tym zakresie.

Centrum IBM zaoferuje klientom opcję zarządzania bezpieczeństwem ich danych przez zespół ludzi i na infrastrukturze w granicach Unii Europejskiej. Analitycy i eksperci IBM X-Force pomogą klientom

w spełnieniu wymagań rozporządzenia w zakresie raportowania incydentów związanych z wyciekiem danych osobowych.

- Nowy ośrodek IBM X-Force Command Center w Polsce to kluczowa inwestycja mająca na celu wspieranie klientów w bezawaryjnym odpowiadaniu na incydenty cyberbezpieczeństwa, jak również przygotowywanie się na wchodzące w życie zapisy rozporządzenia GDPR - mówi Julian Meyrick, wiceprezes IBM Security w Europie - Wyniki analiz wykonywanych przez renomowany zespół badawczy X-Force, będą wykorzystywane przez światowej klasy, utalentowanych specjalistów tego centrum, w celu wsparcia klientów, wdrażających ideę systemu immunologicznego dla cyberbezpieczeństwa - dodaje.

- Wybór przez IBM - Polski na lokalizację swojego najnowszego centrum ds. cyberbezpieczeństwa nie jest przypadkiem. Polska ma solidne podstawy do bycia potęgą w zakresie cyberprzestrzeni oraz pionierem nowatorskich rozwiązań informatycznych - inwestycja IBM jest tego najlepszym potwierdzeniem. Naszym atutem są bez wątpienia osiągnięcia i umiejętności polskich informatyków, zdobywających uznanie

w międzynarodowych konkursach i olimpiadach - mówi Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów - Dzisiaj, wraz z otwarciem ośrodka IBM, Wrocław staje się ważnym miejscem na mapie świata w obszarze zarządzania krytycznymi operacjami w cyberprzestrzeni.

Bezpieczeństwo kognitywne w zwalczaniu cyberprzestępczości

Jak wynika z najnowszego raportu IBM X-Force Threat Intelligence Index (2017) czyli badania trendów w domenie bezpieczeństwa, w 2016 r. odnotowano duży wzrost jeśli chodzi o wyciek danych z baz: z 600 milionów do ponad 4 miliardów rekordów, o 566 proc. w stosunku do roku 2015. Zdaniem analityków sytuacja będzie coraz trudniejsza, gdyż liczba incydentów w ciągu najbliższych 5 lat wzrośnie dwukrotnie. Dla firm liczby te wiążą się z konkretnymi stratami, bowiem według szacunków średni koszt wycieku danych wynosi 4 miliony dolarów.

W odpowiedzi na te wyzwania IBM zdecydował się zainwestować 200 milionów dolarów w rozwój nowych ośrodków, rozwiązań i oprogramowania mających na celu ułatwienie walki z cyberzagrożeniami. Wykorzystując IBM X-Force Threat Intelligence, ośrodki X-Force Command Centers zbierają każdego dnia ponad 200 tysięcy nowych danych dotyczących zagrożeń pochodzących z analizy ponad 100 milionów stron internetowych i obrazów, jak również monitoringu 270 milionów urządzeń w sieci.

Dzięki wdrożeniu rozwiązań kognitywnych opartych na systemie IBM Watson możliwe będzie znaczne skrócenie czasu reakcji na nie. Analiza zagrożenia od momentu wykrycia do jego usunięcia nie będzie wymagała już dni lub tygodni, lecz uda się ją zamknąć w godzinach czy nawet minutach.

Ośrodek IBM X-Force Command Center we Wrocławiu zatrudnia światowej klasy specjalistów od bezpieczeństwa, którzy do obsługi klienta wykorzystują technologie takie jak, IBM Watson - włączając

w to rozwiązania do prowadzenia czatu i dostarczania danych, jak również do reagowania na wydarzenia związane z bezpieczeństwem - Watson for Cybersecurity.

Inwestycja w polski ośrodek IBM X-Force Command Center

Ulokowany we Wrocławiu ośrodek zwiększył swoją powierzchnię niemal trzykrotnie oraz na nowo zaaranżowano pomieszczenia do spotkań z klientami, wyposażając je m.in. w systemy teleobecności. Miejsca pracy zorganizowano zgodnie z zasadami tzw. agile space, umożliwiając lepszą komunikację między pracownikami. Centrum może świadczyć usługi w modelu EU delivery, co oznacza, że dane klientów nie będą opuszczały Unii Europejskiej.

- Zarówno wzrost skali, jak i stopnia skomplikowania ataków sieciowych wymagają od nas stałego zwiększania kompetencji w zakresie walki z cyberzagrożeniami. Z tego powodu rozbudowujemy wrocławskie X-Force Command Center i rozszerzamy jego ofertę usług - mówi Daniel Donhefner, dyrektor centrum - Nasi specjaliści są w stanie stale monitorować bezpieczeństwo sieci naszych klientów, a dzięki najbardziej zaawansowanym technologiom kognitywnym - natychmiastowo identyfikować i zarządzać zagrożeniami na rzecz ich własnych klientów - dodaje.