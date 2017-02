Hakerzy wykradają hasła i dane z komputerów marki Apple

Eksperci z firmy Bitdefender przyjrzeli się ostatnim atakom na urządzenia marki Apple. Za wszystkim stoi prawdopodobnie grupa hakerska powiązana z rosyjskimi służbami, a jej nowe akcje uderzają przede wszystkim w użytkowników sprzętu Apple. Hakerzy opracowali narzędzia, które pozwalają im wykradać hasła i inne dane zapisane na dyskach oraz robić zrzuty ekranu. Wszyscy, którzy pobierają aplikacje pochodzące spoza oryginalnego sklepu narażają się na ataki.

Zdjęcie ​Kod o nazwie Xagent pozwala na niemal nieograniczony dostęp do komputerów ofiar /materiały prasowe

Kod o nazwie Xagent pozwala na niemal nieograniczony dostęp do komputerów ofiar. Specjaliści z Bitdefender, którzy wykryli ataki złośliwego oprogramowania stwierdzają, że jest ono w stanie uzyskać zdalny dostęp do ogromnej ilości danych. Potrafi nawet przesyłać kopie zapasowe iPhone’a zapisane na dysku komputera. Hakerzy używali keyloggera – co oznacza, że mogą mieć także dostęp do wszystkich serwisów odwiedzanych przez użytkownika.

Twórcami Xagenta jest prawdopodobnie APT28 – elitarna grupa hakerska, znana również pod nazwami Pawn Storm, Sofacy Group, Sednit. Podejrzewa się ich o największe ataki hakerskie przeprowadzone w ostatnich latach - między innymi włamanie na komputery amerykańskiej Partii Demokratycznej.