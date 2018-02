Hakerzy atakują terminale płatnicze

Jedna z amerykańskich firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem odkryła nowy typ wirusa, który umożliwia sczytanie wszystkich danych karty kredytowej.

Zdjęcie Dla hakerów włamanie się do terminala płatniczego może być bardzo opłacalne /AFP

Zagrożenie nazywa się UDPoS i rozprzestrzenia się poprzez popularny program do zdalnej obsługi terminali płatniczych.

- Hakerzy będą coraz bardziej eksploatować nasze przywiązanie do technologii - mówi Łukasz Nowatkowski z firmy G DATA Software – W tym wypadku atak jest na tyle wyrafinowany, że rozprzestrzenia się poprzez fałszywy mail, informujący o konieczności zainstalowania aktualizacji programu LogMeln. Nieostrożny użytkownik, otwierając wiadomość daje hakerom dostęp do terminali płatniczych i wszystkich transakcji, jakie były na nim wykonywane. Co następuje po tym, jest łatwe do przewidzenia.

Liczba ataków na urządzenia podłączone do sieci, takie jak terminale płatnicze, ciągle wzrasta.

- Zgodnie z naszymi przewidywaniami będziemy mieli do czynienia atakami na urządzenia peryferyjne, na Internet Rzeczy – mówi Nowatkowski – ataki na same komputery już nie dominują. Dla hakerów włamanie się do terminala płatniczego może być zdecydowanie bardziej opłacalne.