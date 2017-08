Facebook dezaktywował SI, która opracowała własny język

Inżynierowie Facebooka postanowili dezaktywować chatboty, które stworzyły własny język, rezygnując z angielskiego. Cały eksperyment był częścią prac nad sztuczną inteligencją (SI).

W raporcie stworzonym przez uczonych z laboratorium Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) opisano nowy język stworzony na potrzeby konwersacji chatbotów. Eksperyment miał na celu wykorzystanie uczenia maszynowego do wyszkolenia "agentów dialogowych". W pewnym momencie naukowcy musieli zmodyfikować jeden ze swoich modeli, gdyż w przeciwnym razie konwersacja botów "doprowadziłaby do rozbieżności z językiem ludzkim i rozwinięcia własnego języka negocjacji".



Innymi słowy, specjaliści Facebooka pozwalając dwóm botom na rozmowę ze sobą, doprowadzili do sytuacji, w której poczuły się one zbyt swobodnie. Uczenie maszynowe wykształciło strategię mającą na celu stworzenie języka innego od tych, którego używają ludzie. Niezwykłe jest to, że maszyny bardzo dobrze opanowały umiejętności negocjacyjne, także blefowanie rozumiane jako udawanie zainteresowania jakąś nieistotną materią, by później zrezygnować z niej w zamian za ustępstwo w innym temacie.



Dlaczego SI zrezygnowała z angielskiego? Język naturalny był zbyt skomplikowany. Maszyny potrzebowały czegoś o wiele bardziej prostszego i efektywnego. Opracowały więc własny system komunikacji.