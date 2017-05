Czy rząd zablokuje Facebooka w Polsce?

W niektórych mediach pojawiły się informacje, że znowelizowana ustawa hazardowa może doprowadzić do blokady Facebooka w Polsce. Ile w tym prawdy?

Zdjęcie Czy polski rząd rzeczywiście mógłby zablokować Facebooka w naszym kraju /AFP

Przypomnijmy. Nowa wersja ustawy zakłada powstanie rejestru stron, na których można znaleźć gry hazardowe. Mowa o internetowych grach o charakterze hazardowym, które nie wymagają posiadania stosownego zezwolenia lub koncesji. Pojawienie się w rejestrze jest równe z automatyczną blokadą danego adresu, pod którym można zagrać w dany tytuł. Co z tym wspólnego ma Facebook?

Reklama

Poseł Kukiz ’15, Jacek Wilk, miał zwrócić się z oficjalną interpelacją do ministra finansów, Mateusza Morawieckiego, zwracając uwagę na facebookowe gry "Vegas Stars Casino" i "Real Vegas", jako tytuły będące formą gry hazardowej, a co za tym idzie - powinny one trafić do rejestru. Ministerstwo odpowiedziało, że planuje przyjrzeć się przedstawionym przez posła pozycjom.

Czy blokada Facebooka rzeczywiście byłaby możliwa? Wątpliwe, najbardziej prawdopodobnym krokiem - jeśli wspomniane gry rzeczywiście trafią do rejestru - będzie uniemożliwienie korzystania z wymienionych przez posła tytułów, a także blokada z innych facebookowych gier uznanych za gry hazardowe. Sam Facebook za pewnością nie zostanie zablokowany.