Adobe Reader DC ma poważną lukę w zabezpieczeniach

Odkryto poważną lukę typu RCE (Remote Code Execution) w zabezpieczeniach najpopularniejszego programu do odczytu i kreowania plików PDF - Adobe Acrobat Reader DC.

Zdjęcie Luka w zabezpieczeniach dotyczy wersji Adobe Acrobat Reader DC 2018.009.20044 i jej poprzedników /materiały prasowe

- Celem nie był sam Adobe – mówi Łukasz Nowatkowski, dyrektor IT G DATA Software – program wybrano ze względu na dużą liczbę użytkowników. Dzięki temu przestępca ma okazję za pomocą jednego maila, uzyskać dostęp do tysięcy lub milionów komputerów.

Reklama

Luka w zabezpieczeniach dotyczy wersji Adobe Acrobat Reader DC 2018.009.20044 i jej poprzedników. Producent zdaje sobie sprawę z luki i już udostępnił aktualizację oprogramowania.

- Musimy ciągle zwracać uwagę na podejrzanie wyglądające maile – mówi Nowatkowski – Należy dokładnie czytać adres, z którego został on wysłany i czy na pewno nas dotyczy. To jedna z najpopularniejszych sztuczek hakerów bazująca na naszym roztargnieniu i przyzwyczajeniu do otwierania setek maili dziennie.

Eksperci radzą również by jak najszybciej instalować aktualizacje udostępniane przez producentów.