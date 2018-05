55 lat temu powstał Internet - oto jego krótka historia

Jak wynika z danych Cisco, w roku 2021 na świecie będzie 4,6 miliarda użytkowników Internetu, 58 proc. populacji. Globalna sieć towarzyszy nam już od 55 lat. Jakie były jej początki i jaka będzie jej przyszłość?

Pierwszy raz "inter-galaktyczną" sieć opisano w 1963 roku

1963 - 1983: Pierwsze kroki

W czasach zimnej wojny Amerykanie rywalizowali ze Związkiem Radzieckim niemal na każdym polu. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych powołał specjalną komórkę o nazwie ARPA, która odpowiadała za wypracowanie przewagi technologicznej nad rywalem. Efektem pracy zespołu specjalistów był dokument o zawiłej nazwie: Memorandum for Members and Affiliates of the Intergalactic Computer Network, czyli Memorandum dla członków i oddziałów intergalaktycznej sieci komputerowej opisujący jak działa Internet. Pierwsza wersja sieci o nazwie ARPANET została zaprezentowana w 1969 roku i łączyła komputery z uniwersytetów w Los Angeles, Stanford, Santa Barbara oraz Utah. Dwa lata później Raymond Tomlinson wysłał pierwszego maila. Jego treść pozostaje nieznana, jednak najprawdopodobniej był to ciąg przypadkowych znaków. W 1978 roku wysłano natomiast pierwszy spam, który dotarł do 393 urządzeń.

1984 - 1995: Internet obejmuje cały świat

W 1984 roku globalny ruch sieciowy wynosił 15 GB. Trzydzieści cztery lata temu wszystkie dane wysyłane w ciągu miesiąca mogłyby się zmieścić na trzech płytach DVD lub jednej CD.

Pod koniec lat 80-tych nastąpił kolejny punkt zwrotny w historii rozwoju Internetu. Angielski naukowiec Tim Berners Lee stworzył "www" (ang. World Wide Web), czyli przestrzeń, w której przechowywane są informacje i można je odszukiwać wpisując specjalny adres. Tak powstały podwaliny stron internetowych. W 1990 roku opracowano pierwszą wyszukiwarkę internetową, która została udostępniona do powszechnego użytku rok później. W 1994 roku ruch sieciowy osiągnął 25,83 TB miesięcznie, tj. ekwiwalent aż 5500 płyt DVD. W tym samym roku powstał pierwszy blog, dokonano pierwszej transakcji finansowej (zakupu płyty Stinga Ten Summoner's Tales) oraz zaprezentowano pierwszy banner internetowy. Rok później powołano do życia pierwszy portal społecznościowy Classmates.com.



1996 - 2016: Era mobilności i Internetu rzeczy

W 1996 nastąpił przełom w sferze mobilności, do sieci podłączono pierwszy telefon. Dwa lata później zaprezentowano technologię 3G. Według szacunków Cisco do 2021 roku 12 miliardów urządzeń będzie miało połączenie z Internetem, a więcej ludzi będzie miało telefon komórkowy niż dostęp do bieżącej wody. Kolejny krok milowy w rozwoju sieci nastąpił w roku 1990, kiedy narodził się koncept Internetu rzeczy, sieci połączonych urządzeń, które mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane. Niecałe 20 lat później, urządzeń podłączonych do sieci było więcej niż ludzi na świecie. Na przełomie wieków doświadczyliśmy również pierwszego ataku DDoS polegającego na wysłaniu ogromnej liczby zapytań i zajęciu wszystkich wolnych zasobów, co uniemożliwia korzystanie z danego serwisu. Cyberprzestępca wykorzystał narzędzie o nazwie Trinoo do sparaliżowania sieci komputerowej uniwersytetu w Minnesocie na ponad dwa dni. W 2004, po raz pierwszy ruch sieciowy osiągnął ponad 1 Eksabajt. Do przechowania takiej liczby danych potrzebne byłoby 270 milionów płyt DVD. Dziesięć lat później było to już 42,4 Eksabajtów.

Technologia 5G przyszłością Internetu

Zgodnie z przewidywaniami już w 2020 roku, milion nowych urządzeń będzie podłączanych do sieci co godzinę. Obecnie sieć intuicyjną testuje NASA, które chce wykorzystać rozwiązanie do pierwszego lądowania człowieka na Marsie.

Z kolei cały mobilny świat czeka z zapartym tchem na premierę sieci 5G, która ma zapewnić mniejsze niż kiedykolwiek opóźnienia. Poza zwykłymi użytkownikami z nowego rozwiązania skorzystają producenci samochodów autonomicznych czy firmy logistyczne wykorzystujące drony w procesie dostaw. Ponadto wdrożenie 5G wpłynie na rozwój wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.