Na targach IFA 2017 można przyjrzeć się bliżej najnowszym sprzętom elektronicznym największych producentów. Spędziliśmy kilka dni w Berlinie i wybraliśmy dla was te najciekawsze urządzenia. Oto one. LG V30 to jeden z najciekawszych tegorocznych smartfonów. Ma świetny aparat, ekran OLED i mocne podzespoły - to murowany hit!