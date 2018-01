Wodoodporna panoramiczna kamera do monitoringu posesji

D-Link wprowadził na rynek panoramiczną zewnętrzną kamerę Wi-Fi zapisującą obraz w rozdzielczości Full HD. Urządzenie oferuje bogaty zestaw funkcji i odporność na warunki atmosferyczne. Kamera jest łatwa w użyciu i umożliwia dyskretny, niezawodny oraz dostosowany do potrzeb monitoring zewnętrzny.

Zdjęcie D-Link DCS-2670L /materiały prasowe

Kamera DCS-2670L została wyposażona w wytrzymałą, zgodną z normą IP-65, kompaktową obudowę, odporną na trudne warunki atmosferyczne. Dzięki rozdzielczości Full HD 1080p oraz szerokokątnemu obiektywowi (pole widzenia 180°), szczegółowy monitoring dużego obszaru jest możliwy przy użyciu tylko jednej kamery.Klipy wideo, zarejestrowane za pomocą DCS-2670L, można obejrzeć na smartfonach, tabletach oraz komputerze przy użyciu aplikacji mydlink lub logując się na portal mydlink.com. Wbudowane czujniki wysyłają powiadomienia alarmowe w przypadku wykrycia ruchu lub dźwięku wprost na smartfony. Wideo ze zdarzenia są nagrywane na kartę microSD w kamerze lub za pomocą aplikacji mydlink bezpośrednio na smartfonie.

Reklama

Nowa kamera D-Linka jest przeznaczona do prowadzenia monitoringu przez całą dobę. Podgląd na żywo do 5 metrów w całkowitych ciemnościach jest możliwy dzięki diodom podczerwieni, które są zintegrowane z kamerą. DCS-2670L przesyła obraz bądź przez sieć Wi-Fi, bądź za pośrednictwem połączenia kablowego, przez co można ją wygodnie zamontować w wybranej lokalizacji, umożliwiając prowadzenie skutecznego monitoringu.



Najważniejsze cechy:

Wodoodporna obudowa – obudowa zgodna z normą IP65 chroniąca przed kurzem, deszczem i śniegiem, umożliwiająca prowadzenie monitoringu w trudnych warunkach pogodowych

Łatwe połączenia z sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi – łatwa instalacja i konfiguracja do przesyłania obrazu przez Ethernet lub sieć bezprzewodową

Zdjęcia i klipy wideo – zapisywane bezpośrednio na urządzeniach mobilnych przy użyciu aplikacji mydlink lub wprost na karcie microSD umieszczonej w kamerze

Wykrywanie ruchu i dźwięku – wyzwala automatyczne wysyłanie powiadomień alarmowych na urządzenia mobilne

Zdalna kontrola – aplikacja mydlink umożliwia podgląd na żywo i zdalne zarządzane kamerami, jak też ręczne nagrywanie klipów wideo

Kamera wysokiej jakości – funkcja 10x cyfrowego powiększenia, podgląd w nocy do 10 metrów i jakość Full HD 1080p przekładają się na krystalicznie czysty obraz monitorowanego obszaru na zewnątrz budynków

Szeroki kąt widzenia – dzięki 180-stopniowemu kątowi widzenia możliwy jest monitoring dużego obszaru przy użyciu jednej kamery.

Zewnętrzna panoramiczna kamera Full HD DCS-2670L będzie dostępna dla klientów w Polsce w połowie lutego w sugerowanej cenie 759 zł brutto.