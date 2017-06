Wideorejestrator RC500S poinformuje o fotoradarze

Producent wideorejestratorów DOD właśnie wprowadził na polski rynek nowe modele swoich produktów. Wśród nich wyróżnia się RC500S.

Zdjęcie DOD RC500S /materiały prasowe

Model RC500S składa się z dwóch kamer rejestrujących obraz w jakości Full HD. W połączeniu z szerokim kątem widzenia (145 i 140 stopni) wideorejestratory pozwalają na uchwycenie wszystkiego, co dzieje się zarówno z przodu, jak i tyłu auta. W ten sposób kierowca zabezpiecza się nie tylko w razie zderzenia z innym samochodem, ale również nie musi martwić się, że przy cofaniu nie zauważy np. wbiegającego pod auto dziecka.

Reklama

Kamerę DOD wyposażono w nowy sensor SONY STARVIS CMOS. Producent zapewnia, że wspomniany podzespół jest jeszcze czulszy niż ten stosowany w innych wideorejestratorach i daje możliwość ustawienia maksymalnego ISO do 12800. Dzięki temu urządzenie nagrywa obraz w wysokiej jakości nie tylko przy dobrym oświetleniu, ale przede wszystkim, gdy warunku świetlne nie są najlepsze.

To jednak nie jedyny wyróżnik, który ma sprawić, że RC500S rejestruje obraz tak samo dobrze za dnia, jak i w nocy. Do tego dochodzi bowiem technologia WDR i przysłona f/1,6, a także system optyki złożony z sześciu soczewek. Co więcej, w zestawie znajdują się nakładane filtry polaryzacyjne, redukujące odbłyski od szyby i prześwietlenia, oraz pogłębiające intensywność barw.

Dzięki darmowej aplikacji użytkownik może łączyć się z kamerą za pośrednictwem telefonu komórkowego. W ten sposób po zgraniu nagranego filmu z RC500S na urządzenie mobilne, kierowca będzie mógł w każdej chwili odtworzyć zapis z jazdy.

RC500S posiada też kilka funkcji, które mogą zainteresować kierowców. W trybie parkowania wideorejestrator włącza się, gdy wykryje ruch w pobliżu zaparkowanego samochodu, chroniąc go tym samym przed chuliganami. Kamera poinformuje również kierowcę w sytuacji, gdy kierowane przez niego auto będzie zbliżać się do fotoradaru.

Przede wszystkim jednak wideorejestrator DOD nadal stanowi zabezpieczenie przed fałszywymi oskarżeniami, w razie nieszczęśliwego wypadku. Choć domyślnie urządzenie nagrywa w trybie pętli, w przypadku zderzenia kamera zatrzymuje rejestrowanie obrazu. Kierowca nie musi się więc martwić o nadpisanie ważnego fragmentu filmu. Zresztą użytkownik w każdej chwili może wybrać dany urywek i zachować go na stałe.

Kamera uruchamia się wraz z odpaleniem silnika samochodu, a wyłącza, gdy ten zgaśnie. Dodatkowo RC500S współpracuje z kartami Micro SD 128 GB. Taka pojemność pozwala na 18 godzin nagrywania non-stop.

Wideorejestrator RC500S kosztuje około 1600 zł.

Cechy produktu:

• Sensor: SONY STARVIS CMOS

• Dostępne rozdzielczości: przednia kamera 1920x1080@30fps; tylna kamera 1920x1080@30fps

• Format nagranych filmów: MOV

• Czułość ISO: do 12800

• Przysłona: przednia kamera f/1.6; tylna kamera f/1.6

• Szerokość kąta widzenia: przednia kamera 145o; tylna kamera 140o

• Audio: wbudowany mikrofon i głośnik

• Bateria: superkondensator

• Kompatybilny z kartą Micro SDHC/SDXC Class 10 (128 GB)/wymaga karty pamięci Micro SD

• Wymiary: przednia kamera 122 x 35.8 x 60.6 mm; tylna kamera 75.2 x 26 x 38.8 mm

• Moc wejściowa: 5V/1.5A

• Temperatura pracy: -20 - 65°C