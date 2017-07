Wideorejestrator LS500 - z kamerą przodu i z tyłu

Jednym z zadań kamery samochodowej jest poprawa bezpieczeństwa kierowcy. Co za tym idzie dobry wideorejestrator powinien widzieć jak najwięcej. Dlatego niektóre urządzenia mają dwie kamery.

Zdjęcie LS500 - kamerka przednia i tylna /materiały prasowe

W skład LS500W wchodzą dwie kamery: tylna i przednia. Obie nagrywają filmy w jakości 1080p Full HD. Wprowadzenie drugiej kamery jest przydatne zwłaszcza w sytuacji, gdy przy cofaniu boimy się, że pod koła naszego auta nagle ktoś wbiegnie. Dodatkowo szeroki kąt widzenia pozwala obu wideorejestratorom uchwycić wiele z tego, co dzieje się z przodu i tyłu samochodu.

Reklama

LS500W wyposażono w nowy sensor SONY STARVIS CMOS, mający podnieść jakość nagrania. Podzespół ten pozwala na ustawienie ISO do 12 800. Warto wspomnieć, że im wyższy poziom ISO, tym kamera lepiej radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych. Do tego dochodzi też technologia WDR, wspierająca urządzenie w czasie nagrywania filmów nocą.

Nowa kamera DOD posiada bardzo obiektyw f/1.6, dzięki czemu użytkownik otrzyma dobrej jakości nagranie rejestrowane nawet po zmroku. Z kolei system optyki złożony z sześciu soczewek przekłada się na czysty, niezdeformowany obraz. Efekt można obejrzeć później m.in. na specjalnym, firmowym programie DOD GPS Player V2.0.

Kamera posiada też specjalny tryb parkowania. W przypadku gdy inny, mniej doświadczony lub nieuważny kierowca przy manewrze cofania uderzy w zaparkowany samochód z LS500W na pokładzie, wideorejestrator włączy się po wykryciu ruchu i nagra moment zderzenia.

Wykorzystany w kamerze procesor GPS 10Hz ma nie tylko dostarczyć dokładniejszych danych związanych z trasą i szybkością, jaką porusza się auto, ale także umożliwić analizę pokonywanej drogi. Co więcej, LS500W poinformuje kierowcę, gdy prowadzony przez niego pojazd będzie się zbliżać do fotoradaru.



Domyślnie kamera nagrywa film w trybie pętli, by w ten sposób użytkownik nie musiał co pewien czas robić miejsca na karcie pamięci. Jednak przy zderzeniu z innym obiektem nagrywanie zostaje wstrzymane, a LS500W w ten sposób nie nadpisze chwili, w której doszło do wypadku. Użytkownik może również zachować dowolny fragment filmu na stałe.



Wideorejestrator LS500W kosztuje około 1499 zł.



Cechy produktu:

· Sensor: SONY STARVIS CMOS

· Dostępne rozdzielczości: przednia kamera 1920x1080@30fps; tylna kamera 1920x1080@30fps

· Wyświetlacz: przednia kamera 2.7" 16:9 TFT LCD

· Format nagranych filmów: MOV

· Czułość ISO: do 12800

· Przesłona: przednia kamera f/1.6; tylna kamera f/1.6

· Szerokość kąta widzenia: przednia kamera 145o; tylna kamera 140o

· Audio: wbudowany mikrofon i głośnik

· Bateria: litowa 3.7V 180 mAH

· Kompatybilny z kartą Micro SDHC/SDXC Class 10 (128 GB)/wymaga karty pamięci Micro SD

· Wymiary: przednia kamera 112.6 x 61.5 x 33.4 mm; tylna kamera 75.2 x 26 x 38.8 mm

· Moc wejściowa: 5V/1.5A

· Temperatura pracy: -20°C~65°C