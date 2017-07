Wideorejestrator, który pomoże zidentyfikować sprawcę wypadku - LS475W+

Wideorejestrator to narzędzie pomagające m.in. zidentyfikować kierowcę, który doprowadził do wypadku i uciekł z miejsca zdarzenia. By właściwie uchwycić odjeżdżającego delikwenta, potrzebna jest kamera nagrywająca obraz w wysokiej jakości. Zdaniem DOD właśnie taki jest wideorejestrator LS475W+.

Zdjęcie LS475W+ /materiały prasowe

Często samochody poruszają się zbyt szybko i np. ich tablice rejestracyjne są ledwie widoczne. W LS475W+ zapobiec temu ma funkcja redukcji rozmycia obrazu. Do tego dochodzi też system optyki złożony z sześciu soczewek, przekładający się na bardziej wyraźny, niezdeformowany obraz.



Mimo, iż domyślnie LS475W+ nagrywa w trybie pętli, przy zderzeniu z innym obiektem nagrany film jest natychmiast zabezpieczony. Dzięki temu użytkownik nie musi się martwić, czy moment, w którym doszło do wypadku, nie został nadpisany. Prócz tego właściciel kamery może zapisać także i inne fragmenty, zupełnie niezwiązane z drogowymi nieszczęściami.

Czym różni się LS475W+ w stosunku do modelu bez plusa? Przede wszystkim filtrem polaryzacyjnym, który redukuje prześwietlenia, odbłyski od szyby i pogłębia intensywność barw. LS475W+ może pochwalić się też większym wyświetlaczem 3", a także pojemniejszą baterią. Dodatkowym rozwiązaniem chroniącym kamerę przed zbyt częstym wyczerpywaniem się mocy jest fakt, iż urządzenie samo przestaje nagrywać zaraz po wyłączeniu silnika auta.



Sercem kamery jest nowy sensor SONY STARVIS CMOS, pozwalający na osiągnięcie ISO na poziomie do 12 800. Im wyższy poziom ISO, tym urządzenie radzi sobie lepiej w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Warto też wspomnieć o technologii WDR, stworzonej z myślą o nagrywaniu w nocy. O dobrą jakość filmu rejestrowanego po zmroku ma zadbać również bardzo jasny obiektyw f/1.6.

Ważną funkcją w LS475W+ jest tryb parkowania. Pracując w tym trybie kamera uruchamia się w chwili wykrycia ruchu przed zaparkowanym autem. W ten sposób urządzenie dostarcza dowód przeciwko uszkadzającym samochód chuliganom lub nieuważnemu kierowcy, który w trakcie cofania spowodował stłuczkę.

Nowością w przypadku ostatnich modeli DOD jest aktualizowana co 2-3 miesiące baza fotoradarów. Użytkownik otrzymuje informacje o lokalizacji takich kamer i może z wyprzedzeniem zareagować, dostosowując prędkość do obowiązujących ograniczeń.

Wideorejestrator LS475W+ kosztuje około 1100 zł.



Dane techniczne:



· Sensor: SONY STARVIS CMOS

· Dostępne rozdzielczości: 1920x1080@60fps

· Filtr polaryzacyjny

· Format nagranych filmów: MOV

· Czułość ISO: do 12800

· Przesłona: f/1.6

· Wyświetlacz: 3" 16:9 TFT LCD

· Szerokość kąta widzenia: 145o

· Audio: wbudowany mikrofon i głośnik

· Bateria: litowa 3.7V 900mAH

· Kompatybilny z kartą Micro SDHC/SDXC Class 10 (128 GB)/wymaga karty pamięci Micro SD

· Wymiary: 112 x 71.9 x 36.4 mm

· Moc wejściowa: 5V 1A

· Temperatura pracy: -20°C~65°C