Walizka z prądem

Podstawowym, autonomicznym źródłem prądu na jachcie czy w przyczepie kempingowej jest akumulator. Co jakiś czas akumulator trzeba jednak doładowywać, zazwyczaj za pomocą hałaśliwego generatora, który w dodatku emituje szkodliwe spaliny. W XXI wieku można to jednak zrobić cicho i czysto.

Zdjęcie Efoy Comfort to generator wykorzystujący ogniwa paliwowe /INTERIA.PL/informacje prasowe

Urządzeniem, które wytwarza prąd bezgłośnie i nie emitując żadnych szkodliwych substancji, jest ogniwo paliwowe. Ogniwa takie stworzono z myślą o statkach kosmicznych, jednak dziś znajdują coraz więcej całkiem przyziemnych zastosowań - na przykład Toyota od trzech lat produkuje seryjnie rodzinny samochód Mirai, w którym silnik elektryczny zasilany jest wodorowym ogniwem paliwowym.

Efoy Comfort to służący do ładowania akumulatorów generator wykorzystujący ogniwa paliwowe. W przeciwieństwie do rozwiązania zastosowanego w Toyocie Mirai paliwem nie jest tu wodór, a znacznie prostszy w użyciu metanol, którego nie trzeba przechowywać w wysokociśnieniowym zbiorniku - wystarczy plastikowy kanister.

Zasada działania ogniwa paliwowego polega na zachodzącej w niskiej temperaturze reakcji chemicznej utleniania paliwa (tu - metanolu) z tlenem z powietrza w obecności specjalnego katalizatora, w wyniku której powstaje prąd. Jedynymi produktami ubocznymi są woda i dwutlenek węgla.

Całe urządzenie ma wielkość niedużej walizki (44x31x20 cm) i waży zaledwie ok. 8 kg. Oprócz ogniwa paliwowego zawiera układ sterujący ładowaniem dołączonego akumulatora, który wykrywa jego rozładowanie i automatycznie uruchamia ogniwo oraz wyłącza je po zakończeniu ładowania.

Efoy Comfort dostępny jest w trzech wersjach: 80, 140 i 210 - liczby te oznaczają liczbę amperogodzin, którą można naładować w ciągu jednego dnia. Ich moc to odpowiednio 40, 72 i 105 watów, a prąd ładowania - 3,3, 6 i 8,8 amperów przy napięciu 12 woltów. Paliwo metanolowe o ściśle określonym stężeniu dostarczane jest w pięcio- lub dziesięciolitrowych pojemnikach. Zawartość mniejszego wystarcza do wytworzenia 5,5 kWh energii (460 Ah, 15 dni pracy), zaś większego - 11,1 kWh (925 Ah, 30 dni).