Wacom Clipboard - błyskawiczne przekształcenie z papieru na cyfrową wersje

Wacom zaprezentował urządzenie PHU-111 Wacom Clipboard, inteligentną podkładkę (smartpad), która umożliwia wypełnianie i podpisywanie dokumentów przy użyciu standardowych formularzy papierowych atramentem i przetwarza te dokumenty do wersji cyfrowej w czasie rzeczywistym

Zdjęcie Wacom Clipboard /materiały prasowe

Będąc częścią rodziny rozwiązań do rejestracji podpisów firmy Wacom, urządzenie to umożliwia również rejestrację i dołączanie biometrycznych podpisów odręcznych. Dokumenty cyfrowe mogą być zapisywane na komputerach stanowiskowych lub przesyłane od razu do serwerów lub do chmury co ułatwia zarządzanie tymi dokumentami. Dla firm związanych z usługami, opieką zdrowotną, ubezpieczeniami i dla sektora publicznego, które nadal chcą lub muszą korzystać z formularzy papierowych, ale jednocześnie chcą archiwizować te dokumenty cyfrowo, inteligentna podkładka Wacom Clipboard zapewnia bezpieczny i łatwy sposób natychmiastowej digitalizacji i zapisania tych dokumentów bez zmiany obecnego sposobu pracy, który oparty jest o papier.

Elektroniczna podkładka do pisania łączy się z komputerem lub urządzeniem mobilnym przez Bluetooth - opcja łączenia przez USB dostępna jest w środowiskach komputerowych. Gdy użytkownik umieści dokument na podkładce Wacom Clipboard, to zintegrowany skaner kodów kreskowych automatycznie identyfikuje dokument i komunikuje się z komputerem lub urządzeniem mobilnym wywołując odpowiedni dokument elektroniczny. Za pomocą dołączonego pióra użytkownik może w zwykły sposób wypełnić papierowy formularz. Wszystkie pociągnięcia piórem na inteligentnej podkładce (smartpad) są rejestrowane i przesyłane strumieniowo w czasie rzeczywistym do urządzenia nadrzędnego i natychmiast dodawane do dokumentu cyfrowego.

Wacom Clipboard działa z wykorzystaniem technologii EMR (rezonans elektromagnetyczny) firmy Wacom, która zapewnia wysoką jakość cyfrowej rejestracji pisma i biometrycznych podpisów elektronicznych dołączanych do dokumentu cyfrowego.

Dla wsparcia tego typu pracy firma Wacom oferuje proste aplikacje, które umożliwią użytkownikom szybkie wdrożenie i uruchomienie a zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK) zapewniają programistom elastyczność pracy z urządzeniem Wacom Clipboard i dokumentami związanymi.

· CLB Create jest to autorskie narzędzie używane do procesów czołowych. Ułatwia ono projektowanie formularzy używanych na inteligentnej podkładce (smartpad) - zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej.

· CLB Paper jest aplikacją klienta, która rejestruje, przetwarza i zapisuje w formacie cyfrowym wszystko, co zapisane jest na podkładce Wacom Clipboard. Aplikację CLB Paper można stosować również do rozpoznawania pisma odręcznego przekształcając je w tekst cyfrowy i do rejestrowania zabezpieczonych, biometrycznych podpisów Wacom eSignatures.



Dostępność i ceny

Wacom Clipboard będzie dostępny z końcem lipca br. Dokładna cena nie została podana