​Tenda W311MI - adapter z Wi-Fi

Co zrobić, jeśli nasz komputer lub inne urządzenie nie ma bezprzewodowej karty? Można skorzystać z takiej technologii, jak adapter Wi-Fi Tenda W311MI.

Zdjęcie ​Tenda W311MI /materiały prasowe

Adapter Tenda W311MI jest kompatybilny z urządzeniami opartymi na standardzie 802.11 b/g/n. Ten model posiada trzykrotnie szybszy transfer niż urządzenia oparte na standardzie 802.11g. Adapter posiada bardzo kompaktowy wygląd (3,05 cm długości, 1,37 cm szerokości). Dlatego też zajmuje niewiele miejsca po podłączeniu go do portu USB. Konfiguracja urządzenia jest bardzo prosta. Wystarczy podpiąć W311MI do wolnego portu USB w naszym komputerze by uzyskać dostęp do Internetu czy udostępniania plików wewnątrz naszej sieci. Nie trzeba rozkręcać komputera w celu poszukiwania odpowiedniego portu. To duży atut urządzenia, który docenią laicy komputerowi.

Funkcja WMM zapewnia lepsze działanie protokołu QoS w połączeniach bezprzewodowych; ponadto urządzenie współpracuje z PSP, Wii i NDS oraz pozwala się łączyć z platformą Xlink Kai. Warto dodać, że W311MI jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami operacyjnymi.

Urządzenie wyposażone jest w funkcję SoftAP. Dzięki temu W311MI może działać jako punkt dostępu. Wystarczy połączyć go z siecią przewodową a będzie działał jako hot-spot Wi-Fi. SoftAP udostępnia wielu użytkownikom dostęp do Internetu, a także bezprzewodowego przesyłania plików.

Aby chronić dane i prywatność, adapter USB obsługuje szyfrowanie WEP, WPA i WPA2, które zabezpiecza sieć bezprzewodową i chroni przepływ danych. Funkcja Wi-Fi Protected Setup (WPS) umożliwia urządzeniom nawiązanie bezpiecznego połączenia z punktem dostępu lub routerem bezprzewodowym bez konieczności stosowania skomplikowanych kodów i mechanizmów szyfrujących.

Dostępność i cena

Adapter W311MI dostępny jest u autoryzowanych sprzedawców. Jego cena wynosi około 23 zł brutto.