Splash BT i Power Bank Solar 4000 - głośnik i solarny powerbank w Biedronce

W poniedziałek 26 czerwca, w ofercie sklepów Biedronka, pojawią się dwa urządzenia marki Hykker: głośnik bezprzewodowy Splash BT i Power Bank Solar 4000. Każdy z produktów dostępny będzie w cenie 49,99 zł.

Zdjęcie Głośnik Splash BT /materiały prasowe

Głośnik Splash BT został stworzony do bezprzewodowego odtwarzania muzyki z tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3, jak i z laptopów. To zasługa wbudowanego modułu Bluetooth. Ulubioną muzykę można również odtwarzać z karty microSD, ponieważ urządzenie wyposażono w czytnik kart pamięci do 32 GB. Co więcej, użyteczność głośnika poza domem zwiększają praktyczne rozwiązania takie jak: przyssawka do mocowania na różnych powierzchniach, oczko do zawieszania i wzmocniona, gumowa obudowa. Działanie głośnika bez zasilania przewodowego zapewnia wbudowana bateria Li-ion o pojemności 400 mAh, która pozwala na nieustające odtwarzanie muzyki przez 3 godziny. Akumulator można zasilać dzięki ładowarce dołączonej do zestawu (zasilanie 5V, 0.5A).



Głośnik dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: żółtej i czarnej.



Zdjęcie Power Bank Solar 4000 / materiały prasowe

Reklama

Power Bank Solar 4000 to ładowarka podróżna i zewnętrzne, mobilne źródło energii o pojemności 3900 mAh. Pojemność ogniwa pozwala na naładowanie nawet kilku urządzeń na jednym cyklu (zależnie od pojemności baterii w ładowanym sprzęcie). Power Bank Solar 4000 posiada funkcję ładowania słonecznego, dzięki czemu możliwe jest doładowanie go energią słoneczną. Przydatną funkcją, szczególnie podczas wypadów za miasto, jest wbudowana latarka LED.



Power Bank Solar 4000 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: żółtej i czarnej.



Urządzenia posiadają certyfikat jakości wydany przez niezależne jednostki certyfikujące, odpowiednio - Głośnik Splash BT posiada znak TUV Rheinland, a Power Bank Solar 4000 znak Dekra, które zbadały je pod kątem wytrzymałości, funkcjonalności oraz poręczności.



Głośnik Splash BT oraz Power Bank Solar 4000 będą dostępne we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 26 czerwca do 9 lipca 2017 lub do wyczerpania zapasów, a cena każdego z urządzeń to 49,99 zł.