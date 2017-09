SmartyFit 2, Power Bank 2000 mAh i słuchawki Air BT w Biedronce

W poniedziałek 25 września w ofercie Biedronki pojawią się trzy urządzenia marki Hykker dla aktywnych: opaska inteligentna SmartyFit 2, Power Bank 2000 mAh oraz słuchawki bezprzewodowe Air BT. Produkty dostępne będą odpowiednio za: 69,90 zł, 19,99 zł i 59,90 zł.

Opaska SmartyFit 2

SmartyFit 2 to inteligenta opaska z wyświetlaczem OLED o szerokim zastosowaniu przeznaczona dla osób, które aktywnie spędzają czas i dbają o zdrowie. Dzięki licznym funkcjom, wśród których znajdziemy krokomierz, pomiar przebytego dystansu, spalonych kalorii czy nadzorowanie snu, możliwe jest monitorowanie osobistych, codziennych działań. Opaskę można zsynchronizować ze smartfonem dzięki dedykowanej aplikacji GetFit2.0 (do pobrania ze strony producenta) pracującej na systemach Android 4.4 i iOS 7.1 lub ich nowszych wersjach. Ta opcja gwarantuje dostęp do większej ilości funkcji i informacji o podjętej aktywności na własnym telefonie. Bezprzewodową łączność opaski ze smartfonem zapewnia wbudowany moduł Bluetooth 4.0.

SmartyFit 2 ma również funkcję bezprzewodowego wyzwalania migawki aparatu w smartfonie, która umożliwia zdalne wykonywanie zdjęć.

Gadżet pełni też rolę zegarka z datownikiem. Posiada możliwość ustawienia przypomnień alarmu/budzika. Opaska SmartyFit 2 ma wyświetlacz OLED do jeszcze lepszego odczytu danych w trakcie treningu lub spaceru i wydajny akumulator Li-ion zapewniający czas czuwania urządzenia do 7 dni. Zabezpieczenie opaski przed zachlapaniem i kurzem gwarantuje norma odporności IP54.

Gadżet dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, zielonym i niebieskim.

Kolejnym urządzeniem jest kompaktowy Power Bank 2000 mAhi. Pozwala on doładować lub naładować smartfon, aparat bądź tablet i uchronić urządzenie przed rozładowaniem. Sprawdza się w sytuacji, gdy nie ma możliwości skorzystania z tradycyjnego źródła zasilania. Power Bank 2000 mAh ma wzmocnioną obudowę, dzięki czemu urządzenie jest solidne, bezpieczne, a dzięki kompaktowym wymiarom można z powodzeniem przenosić go w torebce czy plecaku.

Power Bank 2000 mAh dostępny jest w 5 wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, przezroczysto-szarej, turkusowej i bordowej.

Power Bank 2000 mAh

Trzeci produkt to słuchawki douszne Air BT. Mają magnetyczną obudowę ułatwiającą ich przenoszenie bez plątania kabli. Nadają się do słuchania muzyki podczas uprawiania sportu. Komfort noszenia podczas biegania czy jazdy na rowerze zapewnia wbudowany moduł Bluetooth, który gwarantuje stabilną łączność z telefonem bez użycia dodatkowego okablowania.

Słuchawki są wyposażone w mikrofon i moduł do sterowania, za pomogą którego odbierzemy połączenie głosowe oraz wyregulujemy głośność odtwarzanej muzyki/rozmów.



Air BT

Wbudowana bateria pozwala na długi, wynoszący ok. 3 godziny czas pracy na jednym ładowaniu. W zestawie znajduje się przewód microUSB do ładowania oraz dwie pary zamiennych końcówek – gumek.

Wszystkie produkty są objęte 24-miesięczną gwarancją producenta. Urządzenia posiadają certyfikat jakości wydany przez niezależne jednostki certyfikujące, odpowiednio: opaska SmartyFit 2 oraz Power Bank 2000 mAh posiadają znak DEKRA, a słuchawki Air BT znak TUV, które zbadały je pod kątem wytrzymałości, funkcjonalności oraz poręczności.

Ceny: Opaska inteligentna SmartyFit 2 (cena 69,90 zł), Power Bank 2000 mAh (19,99 zł) oraz słuchawki bezprzewodowe Air BT (59,90 zł)



Oferta ważna jest od 25 września do 8 października lub do wyczerpania zapasów.