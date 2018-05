Samochłodzące się puszki już w sieci 7-Eleven

Inżynierowie stworzyli samochłodzące się puszki, które zagwarantują zimny napój bez względu na temperaturę otoczenia.

Zdjęcie Samochłodzące się puszki z cold brewem już w sieci 7-Eleven /materiały prasowe

Sieć 7-Eleven wprowadziła do oferty serię cold brewów zamkniętych w samochłodzącycn się puszkach. Puszki napojów Fizzics Sparkling Cold Brew Coffee zostały stworzone przez firmę The Joseph Company International.



Założyciel firmy - Joseph Mitchell - stworzył prototyp samochłodzącego się napoju wykorzystujący system chłodziwa oparty o HFC, czyli fluorowane alkany, zbudowane z trzech pierwiastków: H, F, C. Niestety, substancje te uznano za gazy cieplarniane i zostały zabronione przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA).



W 2012 r. pojawiła się wersja chłodziwa oparta na CO 2 , która nie wydaje się być tak niebezpieczna dla środowiska jak poprzednia. To właśnie ten projekt został przechwycony przez sieć 7-Eleven. Kawa jest dostępna na próbę w okolicach Los Angeles.



Gdy puszki mają być schłodzone, dysza u podstawy puszki uwalnia CO 2 z charakterystycznym dźwiękiem. Konsumenci muszą poczekać tylko 1,5 minuty, po czym napój zostaje schłodzony do temperatury około 16,7oC. Szczegółowa zasada działania technologii jest owiana tajemnica.

Wideo Samochłodząca się puszka

Nie jest pewne, że technologia samochłodzących się puszek jest faktycznie bezpieczna dla środowiska.