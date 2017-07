Roboty LG wkraczają do największego portu lotniczego w Korei

Inteligentne rozwiązania LG ułatwią życie milionom pasażerów. Firma przekazuje najnowsze roboty lotnisku Incheon International Airport w Seulu.

Kolejna z zaprezentowanych podczas tegorocznych targów CES innowacja firmy LG Electronics wchodzi na rynek – tym razem, aby by za pomocą zautomatyzowanych usług ułatwić życie podróżnym korzystającym z głównego koreańskiego portu lotniczego – Incheon International Airport (IIA). Do użytku lotniska przekazane zostały inteligentne urządzenia LG. Roboty Airport Guide będą przemieszczać się po porcie, udzielając informacji podróżnym, natomiast Airport Cleaning zatroszczą się o utrzymywanie nieskazitelnej czystości podłóg.

Incheon International Airport to jedno z największych i najruchliwszych lotnisk świata, co oznacza, że inteligentne urządzenia LG i świadczone przez nie zautomatyzowane usługi będą dostępne dla około 57 milionów podróżnych rocznie. Oficjalne przekazanie sprzętu odbyło się 21 lipca, jednak wsparcie robotów LG było widoczne w porcie IIA już od lutego, gdy rozpoczęto testy beta. W trakcie trwającej pięć miesięcy próbnej eksploatacji inżynierowie z firmy LG zbierali dane i doświadczenia, na podstawie których udoskonali roboty i ich oprogramowanie.

Robot Airport Guide został wyposażony w opracowany przez LG system rozpoznawania mowy obsługujący cztery języki najczęściej używane przez podróżnych odwiedzających lotnisko: koreański, angielski, chiński i japoński. Urządzenie może łączyć się z centralnym serwerem portu lotniczego i pobierać aktualne informację o czasie wejścia na pokład, położeniu restauracji, sklepów, itp. Po zeskanowaniu karty pokładowej robot Airport Guide może także pomóc osobom, które się zgubiły lub są spóźnione – wówczas inteligentny pomocnik LG odprowadzać je na czas do odpowiedniej bramki.

Airport Cleaning wyposażono w skuteczne systemy znane z robota sprzątającego LG HOM-BOT. Urządzenie dostosowano do pracy w miejscach użyteczności publicznej, dzięki czemu za pomocą automatycznej nawigacji może sprawnie omijać przeszkody i skutecznie zbierać zanieczyszczenia. Robot wykrywa obszary wymagające największej częstotliwości sprzątania, wprowadza je do swojej bazy danych, a następnie oblicza optymalne trasy przejazdu do takich miejsc.